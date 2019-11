Eleonora Rocchini dopo la lite coi Branzani | ' Ho sbagliato ma la gogna mediatica è troppo'

News Uomini e Donne - Eleonora Rocchini si sfoga : “Non sapete tutto!” : Uomini e Donne: il duro sfogo di Eleonora Rocchini dopo la lite con Oscar Branzani Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne, è finita al centro del gossip a causa della sua rottura con Oscar Branzani e per il litigio con la sua ex cognata Dalila. Pochi minuti fa, però, l’influencer ha deciso di lasciarsi andare ad un lungo sfogo social. Cosa ha detto? Eleonora Rocchini di Uomini e Donne ci ha tenuto a ...

Uomini e Donne - la Sorella di Oscar Branzani Picchia Eleonora. La Replica della Rocchini! : La clamorosa vicenda di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini ha un nuovo capitolo. La Sorella di Oscar, Eleonora, infatti, su Instagram ha confessato di aver Picchiato Eleonora, spiegando anche i motivi e cosa l’ha spinta a compiere questo gesto. La risposta di Eleonora inoltre non si è fatta attendere. Ecco quali sono le ultime clamorose rivelazioni. Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, una delle coppie uscite dal Trono Classico di Uomini ...

Oscar Branzani contro Eleonora Rocchini : botta e risposta al veleno : Eleonora Rocchini attaccata duramente da Oscar Branzani di Uomini e Donne: “Io diffamato!” Eleonora Rocchini, in queste ultime ore, è finita in un incredibile ginepraio mediatico. Il motivo? Ieri la sorella di Oscar Branzani ha rivelato su instagram che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe tradito suo fratello con il suo ex compagno. Una rivelazione che ha sconvolto un po’ tutti i fan. Tuttavia la ragazza si è ...

Tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini finisce in querela : ‘Mi vergogno di ciò che sei diventata’ : Era amore, ma ora è una guerra a mezzo social tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. La coppia nata a Uomini e donneè scoppiata da qualche mese dopo 3 anni di storia, e nelle ultime ore i profili social dei due e soprattutto di Dalila, sorella dell’ex tronista, sono pieni di stories in cui i 3 se ne dicono di tutti i colori. Il motivo? Dalila ha svelato che da qualche tempo Eleonora sta con Nunzio Muccia, ex fidanzato della Branzani e ...

Sputi in faccia - insulti e tirate di capelli. Uomini e Donne - Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini choc : cosa è successo : Sono passati alcuni mesi da quando, dopo ben tre anni di amore, Eleonora Rocchini e Oscar Branzani annunciavano la fine della loro relazione. A seguito di una lunga crisi, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso di lasciarsi, e di mettere un punto definitivo alla loro storia, con sommo dispiacere dei fan. I due sono finiti al centro di una vera e propria bufera mediatica. Tutto è iniziato quando Dalila Branzani ha svelato la ...

Dalila Branzani : Ho tirato i capelli a Eleonora Rocchini : Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono stati una delle coppie più amate di sempre di Uomini e Donne. La loro unione ha fatto sognare centinaia di migliaia di persone, che si sono affezionati a loro e al loro amore. Sembravano destinati a una vita insieme, tanto che si parlava addirittura di matrimonio prima che avvenisse l'irreparabile. In queste ore si è tornati a parlare di loro per le fortissime accuse lanciate da Dalila Branzani, sorella ...

Eleonora Rocchini - si fidanza con l'ex della sorella di Oscar Branzani. Le due si picchiano : Sono passati alcuni mesi da quando due protagonisti di Uomini e Donne, Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, hanno messo la parola fine alla loro relazione. I motivi della rottura non sono mai stati del tutto chiariti ma quel che è certo è che la separazione ha lasciato degli strascichi non indifferenti.In particolare Eleonora si è rifatta una vita e ha trovato un nuovo amore, che risponde al nome di Nunzio Moccia. Ha dichiarato la ragazza sui ...

U&D - lite in un locale fra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini : Una lite furibonda, in cui si è arrivati persino alle mani: è quella scoppiata fra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, ex protagonisti di Uomini e Donne. L’influencer e la belle toscana si erano conosciuti qualche tempo fa nello show di Maria De Filippi dove lei era corteggiatrice e lui tronista. Poi la scelta e la love story vissuta lontano dalle telecamere, seguita costantemente dai fan. Qualche mese fa, dopo una lunga crisi, Eleonora e ...

Eleonora Rocchini svela la verità su Instagram : “Ho sbagliato - ma arrivare alle mani è squallido” : La storia d’amore tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini si è ormai conclusa, nonostante nessuno dei due in questi mesi abbia dato una reale conferma di questa rottura. Eppure in questa storia ci sono dei retroscena di cui nessuno era a conoscenza e che in sono emersi, all’improvviso, nel corso di una vera e propria guerra a colpi di Instagram stories tra Dalila Branzani e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ...

Parla Dalila Branzani : “Eleonora Rocchini ha tradito me e Oscar - in una lite le ho tirato i capelli” : La storia tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini è da diversi mesi che è arrivata al capolinea, sebbene nessuno dei due abbia mai raccontato cosa sia realmente accaduto. Ma ad aprire uno scenario inaspettato su questa storia è Dalila Branzani, sorella dell’ex tronista che sul suo profilo Instagram ha fatto delle rivelazioni davvero spiazzanti. Le dichiarazioni di Dalila Branzani Dopo mesi di silenzio e di allusioni varie sul perché ...

Dalila Branzani contro Eleonora Rocchini su IG : 'Sta col mio ex - mi ha nascosto tutto' : Sono giorni che sul web non si parla d'altro che del presunto tradimento di Eleonora Rocchini alla famiglia Branzani: stando a quello che ha raccontato l'ex cognata Dalila sui social network, la ragazza oggi farebbe coppia fissa con l'uomo per il quale ha sofferto tanto fino a poco tempo fa. Indiscrezioni sempre più insistenti, intanto, fanno sapere che le due donne si sarebbero spintonate in un locale dopo che la toscana avrebbe ammesso la ...

Gossip Uomini e Donne - Eleonora Rocchini furiosa : scatta la denuncia : Eleonora Rocchini di Uomini e Donne pronta a querelare: “La diffamazione è reato!” Dal momento in cui Oscar Branzani e Eleonora Rocchini si sono lasciati, inutile negarlo, sono finiti nell’occhio del ciclone tra critiche e illazioni incontrollabili sul loro conto. Illazioni che hanno fatto perdere la pazienza all’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne, la quale ha annunciato poco fa su instagram di star ...

Eleonora Rocchini minaccia querele/ 'Voci false su di me - i miei legali già a lavoro' : Eleonora Rocchini interviene sui social e minaccia querele: 'Basta false voci sul mio conto. I miei legali prenderanno provvedimenti'

“Ora dillo a tutti”. Uomini e Donne : Oscar Branzani nella bufera - accusa pesantissima. C’entra l’incidente di Eleonora Rocchini : Si sono lasciata da qualche settimana. Era stata Eleonora Rocchini a dire a tutti che tra lei e Oscar Branzani non c’era spazio per un futuro. Una frase che aveva fatto saltare sulla sedia i fan della coppia. Nulla in confronto alla grande paura provata per Eleonora Rocchini, rimasta vittima di un terrificante incidente che ha visto coinvolta anche la sorella di Oscar. Proprio Oscar Branzani è bersaglio di social e riviste patinate. Voci e ...