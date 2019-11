Eco Menu | il decalogo di Greenpeace per la spesa sostenibile

Fonte : wired

(Di mercoledì 20 novembre 2019) (foto: Pexels) “Non mangiare nulla che tua nonna non riconoscerebbe come cibo”.lancia una guida per comprare e mangiare sano e. Unche, dalle uova agli imballaggi, dalla verdura di stagione all’avocado, suggerisce come scegliere sugli scaffali dei negozi quello che finirà nei nostri piatti. L’Ecodi, ong mondiale ambientalista e pacifista, è un comodo bigino della corretta alimentazione in dieci punti (si può scaricare qui), che invita a leggere le etichette e a riflettere prima di riempire il carrello di cibi dannosi per il pianeta e per la salute. Ecco il. 1. Frutta e verdura di stagione Il consiglio è di comprare solo frutta e verdura di stagione, meglio se biologica (evitando l’uso di pesticidi nocivi per la salute e l’ambiente) e di produzione locale. In autunno, per esempio, via libera a ...

