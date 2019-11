Ecco il Huawei Mate 30 Pro arrivare in Europa | disponibile in Spagna

Huawei Freebuds 3 o Apple Airpods 2 - quali sono le migliori true wireless non in ear? Ecco il nostro confronto (video) : Il confronto tra le due migliori cuffie non in-ear true wireless sul mercato. L'articolo Huawei Freebuds 3 o Apple Airpods 2, quali sono le migliori true wireless non in ear? Ecco il nostro confronto (video) proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per tutti questi Samsung e Huawei : Ecco le novità : Samsung Galaxy A70S, Galaxy Tab S6, Galaxy J5 Pro, Galaxy A7 (2018) e Huawei P20 Pro stanno ricevendo nuovi Aggiornamenti con patch di sicurezza. L'articolo Aggiornamenti in roll out per tutti questi Samsung e Huawei: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Avete un Huawei P20 o P20 Pro? Ecco come aderire alla EMUI 10 beta con Android 10 : Al via in Italia il programma di beta testing della EMUI 10 su Huawei P20 e P20 Pro. Siete pronti a provare il nuovo firmware basato su Android 10? L'articolo Avete un Huawei P20 o P20 Pro? Ecco come aderire alla EMUI 10 beta con Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Ecco cosa sappiamo su HONOR 20S - Huawei Nova 5i con 4GB di RAM e Huawei Y9S : Scopriamo cosa sappiamo al momento su tre nuovi smartphone in arrivo con i nomi di HONOR 20S, Huawei Nova 5i con 4GB di RAM e Huawei Y9S L'articolo Ecco cosa sappiamo su HONOR 20S, Huawei Nova 5i con 4GB di RAM e Huawei Y9S proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento fantasma da 230 KB per smartphone Huawei e Honor? Ecco cos’è : I possessori di molti smartphone Huawei e Honor, in questi ultimi giorni, stanno lamentando l'apparizione e la conseguente scomparsa accidentale di un Aggiornamento davvero piccolo ossia di soli 230 KB. Impossibile non interrogarsi sul peso esiguo del pacchetto e anche sulle speciali modalità con cui esso appare sui telefoni. Intanto, il caso dell'Aggiornamento "fantasma" ha investito tutta Europa come segnala anche il sito Huawei Central. ...

Huawei P smart 2020 e Huawei Nova 6 Eccoli in anteprima : Huawei P smart 2020 e Huawei Nova 6 i due smartphone Android in arrivo a breve sul mercato. Le principali caratteristiche tecniche e disponibilità sul mercato

Ecco quali sono gli smartphone Huawei - HONOR e Samsung a ricevere le ultime patch di sicurezza : Gli smartphone Huawei P30, P30 Pro, HONOR Play e Samsung Galaxy A50 ricevono le patch di sicurezza di settembre, ottobre e novembre 2019 L'articolo Ecco quali sono gli smartphone Huawei, HONOR e Samsung a ricevere le ultime patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Huawei Watch GT 2 sta ricevendo un nuovo aggiornamento : Ecco le novità : Huawei Watch GT 2 si sta aggiornando proprio in queste ore con nuove funzioni e miglioramenti del funzionamento generale. L'articolo Huawei Watch GT 2 sta ricevendo un nuovo aggiornamento: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Interessati a Huawei Nova 5T? Ecco il bundle proposto da Amazon : Se siete Interessati all'acquisto di Huawei Nova 5T, potreste considerare la proposta di Amazon: il colosso dell'e-commerce include le cuffie Huawei Freebuds Lite e Huawei Soundstone senza sovrapprezzi! L'articolo Interessati a Huawei Nova 5T? Ecco il bundle proposto da Amazon proviene da TuttoAndroid.

Ecco quali smartphone Huawei e HONOR stanno ricevendo EMUI 10/Magic UI 3 beta con Android 10 : Vediamo quali modelli Huawei e HONOR hanno già ricevuto EMUI 10/Magic UI 3.0 beta e in quali mercati e quali invece sono ancora pazientemente in attesa. L'articolo Ecco quali smartphone Huawei e HONOR stanno ricevendo EMUI 10/Magic UI 3 beta con Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Sensore da 48 MP e Kirin 710F per 200 euro : Ecco il nuovo Huawei Enjoy 10s : Huawei ha appena annunciato il nuovo Enjoy 10s, smartphone Android con display da 6,3 pollici e fotocamera posteriore da 48 MP L'articolo Sensore da 48 MP e Kirin 710F per 200 euro: ecco il nuovo Huawei Enjoy 10s proviene da TuttoAndroid.

Huawei Assistant è qui - in italiano : Ecco come scaricare e provare l’Assistente di Huawei : ecco come provare, scaricare e installare Huawei Assistant, l'Assistente di Huawei, in lingua italiana in Italia. L'articolo Huawei Assistant è qui, in italiano: ecco come scaricare e provare l’Assistente di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Sono piccoli - molto veloci e pronti per il 5G : Ecco i nuovi modem Huawei 5G Mobile WiFi : Huawei presenta i nuovi 5G Mobile WiFi e 5G Mobile WiFi Pro che garantiscono la navigazione in 5G agli smartphone sprovvisti di modem 5G L'articolo Sono piccoli, molto veloci e pronti per il 5G: ecco i nuovi modem Huawei 5G Mobile WiFi proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate X finalmente in vendita - in Cina - a oltre 2000 euro : Ecco tutti i dettagli : Dopo una lunga attesa è finalmente disponibile in Cina Huawei Mate 20 X, il primo smartphone pieghevole del colosso cinese. L'articolo Huawei Mate X finalmente in vendita, in Cina, a oltre 2000 euro: ecco tutti i dettagli proviene da TuttoAndroid.