E Wanda Nara supera se stessa | mostra le parti intime sui social Da non credere

Wanda Nara e il nuovo tatuaggio con la rondinella sull'inguine : La rondine 'ha il suo nido nell'ombra che attende', scriveva Giovanni Pascoli. Ma nella poesia moderna il pennuto non 'cadde tra spini' ma sull'inguine della bella Wanda Nara che ha scelto un classico del tatuaggio per disegnare, di nuovo, il suo corpo. Dettagli dell'intervento delicato nelle sue stories Instagram, con richiamo al suo tatuatore di fiducia, l'argentino Gabriel Badia.

Wanda Nara bollente sui social : il nuovo tatuaggio sull’inguine fa impazzire i fan [VIDEO] : Il nuovo tatuaggio di Wanda Nara fa impazzire i suoi fan: sull’inguine dell’argentina spunta una rondine Wanda Nara sa come attirare l’attenzione su di sè: dalle dichiarazioni shock ai look hot, la showgirl argentina è sempre con i riflettori puntati su di sè. A far impazzire tutti i fan, adesso, è il nuovo tatuaggio della moglie di Mauro Icardi: Wanda Nara ha infatti condiviso con i suoi follower due video, nelle Storie ...

Wanda Nara - il seno straborda dal vestitino mentre lei si piega in avanti. È tanto - davvero tanto : Wanda Nara torna a lasciare a bocca aperta i suoi ammiratori. Ma diciamoci la verità, quando è che ha smesso di farlo? La signora Icardi è sempre in prima linea quando si tratta di apparire, stupire, provocare. Lo dimostra anche l’ultima foto che Wanda ha postato su Instagram. Si tratta di uno scatto in bianco e nero che ritrae la Nara da dietro, davanti a uno specchio. Wanda ammicca allo specchio e guarda la camera in modo davvero sexy. Indossa ...

Inter - il Psg vorrebbe riscattare Icardi ma l'ostacolo potrebbe essere Wanda Nara : Mauro Icardi sembra essere tornato sui livelli che l'avevano portato ad essere uno degli idoli dei tifosi dell'Inter, entrando nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi con la maglia nerazzurra, superando quota cento. Dopo un breve periodo di adattamento, in cui doveva recuperare la forma migliore, il centravanti argentino ha cominciato a segnare con continuità anche con la maglia del Paris Saint Germain, sia in Ligue 1 che in ...

Con la giacca aperta Wanda Nara incanta il web : Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, sa bene come lasciare tutti di stucco. Non solo è una donna impegnata a 360 gradi – madre, moglie, manager, modella e showgirl, ma è anche una bellezza mozzafiato. Non a caso, infatti, riesce sempre a far parlare di sé, spostando con successo l’attenzione dal calcio alle sue forme tutte da ammirare. Così la bella argentina, oggi 32enne, è costantemente presente su Instagram, sia nelle stories che nei post. ...

GF Vip : Signorini - Wanda e Pupo. Clip : la Nara finisce nel bagno maschile : Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini, Wanda Nara e Pupo scaldano i motori. La Clip esilarante in cui l’argentina finisce nel bagno degli uomini Il Grande Fratello Vip scalda i motori. Da pochi giorni è stato ufficializzato quello che si mormorava da tempo: alla guida del reality quest’anno ci sarà Alfonso Signorini, subentrato a Ilary Blasi, […] L'articolo GF Vip: Signorini, Wanda e Pupo. Clip: la Nara finisce nel bagno ...

