È come se fosse un parco dei divertimenti David Beckham si lancia nel

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Carlo Lanna In un'intervista che ha rilasciato a un magazine di viaggi,rivela che nel 2020 inaugurerà un albergo di lusso a Macao per far conoscere tutto il fascino e la bellezza di Londra Ex calciatore e marito dell’ex Posh Spice.è modello, influencer, atleta e ora è anche titolare di un hotel di lusso. Per il 2020 è tutto pronto per il lancio di "The Londoner", un albergo degno di un membro della royal family cheha realizzato insieme alla catena Sands. La prima sede verrà inaugurata a Macao, nella Las Vegas della Cina, e questo accordo con la celebre catena di alberghi di lusso, ha permesso di portare il fascino e la regalità di Londra anche in Oriente. Lo rivela lo stessoin un’intervista che ha rilasciato a Travel + Leisure, in cui spiega nel dettaglio cosa lo ha spinto a espandere i suoi orizzonti e perché investire ...

ItaliaViva : Anche Modena come Bologna non si lega. Complimenti agli organizzatori e un grazie a tutti i partecipanti che nonost… - matteosalvinimi : #Salvini: per chi se lo fosse perso oggi Renzi si è trasformato in Presidente della Repubblica: in un'intervista ha… - reportrai3 : Come fosse normale, politici e magistrati trattavano spartendosi le nomine dei più importanti uffici giudiziari ita… -