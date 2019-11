Dopo questo freestyle di Cardi B non vedrai l’ora di ascoltare il nuovo album

“Non ti amo più? Non riesco…”. Serena Enardu e Pago - face to face Dopo Temptation. E tra loro succede questo : Le anticipazioni della vigilia sono state tutte completamente rispettate. La puntata odierna di ‘Uomini e Donne’ è stata roboante per il confronto tesissimo ed estremamente acceso tra Serena Enardu e Pago. Ritornare a parlare di ciò che è accaduto durante ‘Temptation Island Vip’ non è stato facile per i due ex innamorati, che non hanno usato sempre parole leggere. A Serena dispiace veder star male il cantautore, ma le sue idee sono chiarissime: ...

“Rose rosse e questo biglietto”. Taylor Mega - Dopo l’addio a Giorgia il gesto per ‘lei’. Che racconta tutto : La bellissima e sexy modella Taylor Mega è quasi sempre al centro dell’attenzione per i suoi scatti hot e a dir poco provocanti, postati continuamente sul suo profilo del social network Instagram. Il suo seno ed il lato B sono apprezzati da tutti, ma per lei ora è tempo di pensare soprattutto agli aspetti personali e sentimentali, che in questo periodo non stanno andando nel verso giusto. La web influencer ha confermato nei giorni scorsi ...

Cosa verrà Dopo questo governo e che schieramenti ci aspettano? : Una Cosa che mi affascina è pensare a Cosa (e chi) verrà dopo questa classe politica. Il M5S è nato nel 2009; tranne i beneficiari del reddito di fannullanza e qualche sparuto gruppo di fanatici non penso durerà ancora per molto. Vuoi perché pian piano tutti i babbei che prendono il RdC verranno controllati e ingabbiati, vuoi perché oramai M5S è sinonimo di incapacità, ignoranza e poca voglia di lavorare. Salvini avrà il suo momento, breve o ...

Povia - prime parole Dopo l’intervento : “Questo grande uomo mi ha salvato” : Povia, le prime parole dopo l’operazione: il cantante fa un ringraziamento speciale L’operazione è riuscita per Povia, che tre giorni fa annunciava su Instagram il suo ricovero in ospedale. Il cantante non era entrato nel dettaglio, ma aveva rivelato che il giorno dopo avrebbe subito un’intervento, per una cosa che con il passare del tempo […] L'articolo Povia, prime parole dopo l’intervento: “Questo grande ...

Taylor Swift : Dopo aver visto Madonna in concerto le ha scritto questo bellissimo messaggio : Legends support legends The post Taylor Swift: dopo aver visto Madonna in concerto le ha scritto questo bellissimo messaggio appeared first on News Mtv Italia.

Roma-Cagliari - Pallotta distrugge l’arbitro Dopo il pari dell’Olimpico : “stanco di questo schifo” : Il presidente della Roma ha attaccato duramente l’arbitro dopo il pareggio ottenuto contro il Cagliari all’Olimpico L’ira di James Pallotta si abbatte su Davide Massa, l’arbitro del match tra Roma e Cagliari terminato in pareggio ieri all’Olimpico. Il presidente giallorosso non le ha mandate a dire sui social al fischietto italiano, colpevole di aver annullato ingiustamente il gol a Kalinic nel finale di ...

Daniele Dal Moro fiume in piena Dopo Martina : “Non sono questo - ho perso la luce” : Grande Fratello, lo sfogo di Daniele Dal Moro dopo Martina Nasoni Daniele Dal Moro è costantemente sotto attacco sin dalla fine del Grande Fratello 16 perché la sua frequentazione con Martina Nasoni ha catturato l’attenzione di molti, e un carattere come quello del gieffino non poteva che far discutere; non per niente dopo le varie […] L'articolo Daniele Dal Moro fiume in piena dopo Martina: “Non sono questo, ho perso la ...

Con questo abito nacque Google immagini. E J-Lo ha risfilato da Versace con Jungle 20 anni Dopo : C’era un tempo in cui era la realtà a influenzare la tecnologia, e non viceversa: Donatella Versace con la sua sfilata immortala con legittimo orgoglio un momento preciso legato alla storia della griffe e di Google, e lo fa in un corto circuito tra passato e presente che vede protagonista Jennifer Lopez e quell’abito pazzesco indossato ai Grammy del 2000. Fu proprio quel capo, infatti, a portare il celebre motore a creare la ...