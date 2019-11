Diablo IV | Blizzard rivela una serie di interessanti dettagli sul suo prossimo titolo

Il gameplay di Diablo 4 messo a nudo da Blizzard : tutte le novità in arrivo : Seppur nell'aria da tempo, l'annuncio di Diablo 4 ha comunque dato uno scossone all'intero panorama videoludico. Non solo ai - tantissimi! - fan di una saga che può essere definita leggendaria, ma anche a semplici curiosi, che non vedono l'ora di scoprire come Blizzard Entertainment andrà a plasmare il suo titolo, ancora una volta un actionRPG dalle evidenti meccaniche hack 'n' slash. In occasione del BlizzCon 2019 - in cui è stato svelato ...

"Blizzard è completamente cambiata" dicono gli sviluppatori del primo Diablo : Il 2018 non è stato un anno propriamente felice per Blizzard. Dall'annuncio di Diablo: Immortal per i dispositivi mobile lo scorso anno durante la BlizzCon, la società ha dovuto in seguito far fronte a vari licenziamenti, nonostante i profitti fossero più che positivi, per non parlare delle ultime controversie riguardanti la sospensione di un giocatore di Hearthstone che si è schierato con le proteste ancora in atto ad Hong Kong.Durante ...

Path of Exile Mobile annunciato con tanto di frecciatina a Blizzard e Diablo Immortal : Durante l'ExileCon 2019, Grinding Gears ha annunciato Path of the Exile Mobile ricevendo ottimi riscontri da parte del pubblico, cosa che invece non è successa con Diablo Immortal. Il segreto? Non commettere gli errori di Blizzard.Come di certo ricorderete, la presentazione di Diablo Immortal al Blizzcon 2018 è stata accolta con polemiche e lamentele da parte dei giocatori, rendendolo di fatto uno degli annunci più disastrosi di sempre. Non ...

Per Diablo IV Blizzard sta pensando all'introduzione del cross-play : Diablo IV è molto, molto lontano, e probabilmente non ci metteremo le mani sopra per qualche altro anno, ma Blizzard ha già iniziato a parlare di alcuni dettagli interessanti. Sappiamo, ad esempio, che il gioco presenterà un mondo aperto condiviso e che - visto che funzionerà essenzialmente come un MMO, con eventi mondiali, dungeon, arene PvP - richiederà una connessione internet.Dato che il gioco si concentra sul multiplayer, molti si chiedono ...

Diablo IV in terza persona? Blizzard ci aveva pensato : Cosa pensereste di un gioco Diablo con una visuale in terza persona in stile The Witcher 3? Beh, sappiate che è qualcosa a cui Blizzard ha pensato durante i lavori su Diablo 4.Durante la fase di pre-produzione, Blizzard non ha semplicemente guardato al passato della serie di Diablo, ma ha anche dato uno sguardo ad altre influenze. Alla fine, però, lo sviluppatore ha optato per qualcosa che sembrava più fedele al passato dell'amata saga."Abbiamo ...

Diablo IV sarà un gioco open world ma non rinuncerà a una grande storia? La parola a Blizzard : Durante la BlizzCon 2019, il grande evento annuale che celebra i giochi e la community di Blizzard, il colosso di Irvine ha sconvolto il mondo presentando il primo trailer ufficiale di Diablo IV. Il prossimo capitolo dell'immortale saga Blizzard è apparso in forma smagliante con una clip cinematografica mozzafiato e con un breve filmato di gameplay che ha mostrato una serie di miglioramenti e cambiamenti alla collaudata formula di gioco. Gli ...

Blizzard sgancia la bomba Diablo IV e ci trasporta all'inferno con spettacolari cinematic trailer - scene di gameplay e diversi dettagli : Quando rumor così graditi si rivelano veritieri è sempre una festa. La BlizzCon 2019 si apre con l'annuncio bomba che molti speravano di vedere, un Diablo IV che per certi versi dovrebbe seguire le orme del secondo amatissimo capitolo proponendoci un mondo estremamente oscuro e cupo. Dove? Su PC, PS4 e Xbox One. Quando? Non ci è ancora dato saperlo ma lo spettacolare cinematic trailer, le scene di gameplay e i primi dettagli sono davvero ...

Diablo 4 sarà molto più oscuro? Alcuni leak svelerebbero le caratteristiche del prossimo gioco di Blizzard : In seguito ad una serie di leak che confermerebbero l'esistenza di Diablo 4, ne emergono di nuovi che descriverebbero dettagliatamente come sarà il prossimo capitolo del franchise di Blizzard.Attraverso un lungo post di Reddit vengono condivisi dettagli sulla meccanica, la storia, i livelli e persino la grafica di Diablo 4. Nonostante sia comunque un leak, tutti questi dettagli sarebbero stati confermati dall'insider dell'industria del gaming, ...