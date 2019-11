Di Maio vuole candidare il M5S solo in due Regioni | “Anche a maggio corriamo solo dove il

Nicola Zingaretti - il retroscena sullo Ius Soli : serve a far fuori Di Maio - il Pd vuole Fico : In tanti si chiedono perché Nicola Zingaretti, in un momento delicatissimo come questo, abbia rispolverato la proposta dello Ius Soli. Per molti quell'idea di concedere la cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri è un sostanziale bluff. Lo stesso Paolo Mieli, ospite a Omnibus, ha

Luigi Di Maio - sospetto su Zingaretti e riunione : "Il Pd vuole far cadere il governo" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti rilancia sullo ius soli e sulla modifica dei decreti sicurezza e propone una nuova agenda di governo, compreso anche un fisco equo. Lo scrive il Messaggero in edicola lunedì 18 dicembre. Una svolta, delineata nel discorso del segretario all'assemblea dem di Bol

M5s - Di Maio : “Chi vuole trasformare il Movimento in un partito se ne vada”. Poi l’attacco a Salvini : “Chieda scusa a Ilaria Cucchi” : “Il Movimento non è un partito, e non lo diventerà mai. Chi lo vuole trasformare in partito se ne vada“. A dirlo, in diretta su Facebook, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio. Che poi, riferendosi alle parole di Matteo Salvini su Stefano Cucchi pronunciate a Bologna (“la droga fa sempre male”), ha detto: “Meglio chiedere scusa”. L'articolo M5s, Di Maio: “Chi vuole trasformare il Movimento in un ...

M5S : Agea - ‘Di Maio guida autorevole - chi vuole dividerci non riuscirà’ : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – ”Il migliore fra gli uomini è colui che arrossisce quando lo lodi e rimane in silenzio quando lo diffami'”. Cita Khalil Gibran Laura Agea, sottosegretaria agli Affari europei, per esprimere il proprio sostegno a Luigi Di Maio. “Il MoVimento è forte perché unito, monolitico! E questo sempre grazie alla guida autorevole di Luigi Di Maio – scrive Agea su Facebook – Chi insinua ...

Emilia Romagna - Di Maio : “Zingaretti vuole che siamo uniti contro le destre? Idea da anni ’70. Ci presenteremo dove saremo pronti” : “Zingaretti dice che bisogna essere uniti contro le destre in vista delle elezioni regionali? Non siamo negli anni ’70. Qui il tema non è destra o sinistra. Non ci appartiene questa Idea come M5s. E’ proprio con questo atteggiamento, cioè con l’essere uniti contro le destra, che negli Usa si è favorita la vittoria di Donald Trump“. Lo ribadisce ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, il ministro degli ...

"Di Maio vuole ricostruirsi l'immagine. Ma è tardi" - dice ?l'ex M5S De Falco : Il sì o il no allo scudo penale per l'Ilva divide ormai profondamente i 5Stelle. Che sono i subbuglio. Specie sulla leadership di Luigi Di Maio, che in materia di scuso evoca anche la possibilità di una crisi di governo, oggi più che mai messa in discussione. E in una breve intervista al Corriere della Sera il senatore Gregorio De Falco, già grillino, espulso del 2018 dal Movimento, si trova d'accordo nel dire che “è bene non cedere al ricatto ...

Di Maio rimpiange il contratto di governo e vuole un patto più stringente con il Pd : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, accoglie positivamente la proposta di Dario Franceschini di stringere un nuovo patto di maggioranza più stringente. Ma non nega di rimpiangere la formula utilizzata dal precedente esecutivo, quello di cui faceva parte anche la Lega: "Io ero affezionato alla formula del contratto di governo".Continua a leggere

Di Maio non vuole i giornali a scuola. Eppure per lui i giovani non erano ‘una risorsa preziosa’? : La manovra economica è un ginepraio. L’occasione di scontro politico, anche nella maggioranza di governo. Uno dei casi? Il fondo da 20 milioni per la lettura dei giornali a scuola, proposto dal sottosegretario all’Editoria Andrea Martella e sostenuto dal ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. Ferocemente avversato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Per noi è inaccettabile. Questa è una forma surrettizia di aiuto di ...

Giuseppe Conte - Di Maio lo tira in causa : "Se vuole un altro patto Civico con il Pd - faccia lui da federatore" : I Cinque Stelle sono sul piede di guerra e le provano tutte per convincere Luigi Di Maio a lasciare il ruolo di capo politico. Tra i vari tentativi, l'ultimo è quello che mette il leader in una situazione scomodissima. Dopo la sconfitta in Umbria infatti per Di Maio non se ne parla proprio di replic

M5s - le tensioni dopo l’Umbria : dalla leadership di Di Maio che traballa al bisogno di nuove identità. Partendo dall’ambiente (come vuole Grillo) : Una botta. Attesa, ma pur sempre una botta. Che arriva nel momento peggiore per la leadership di Luigi Di Maio e aumenta ancora di più il caos nel Movimento. La sconfitta in Umbria, qualunque cosa dica Giuseppe Conte per ridimensionarla, ha dato l’ennesima scossa agli equilibri interni del M5s. Lo sapevano tutti, dicono oggi, che sarebbe andata così male: lo sapevano gli attivisti e i parlamentari, lo sapeva (lo assicura) il capo politico. ...

Di Maio sotto assedio. Battelli chiede un'autocritica - Corrao vuole Di Battista - Lezzi un'assemblea : È il giorno dei rancori e dei sospetti. In Transatlantico alla Camera circolano solo facce scure e occhi bassi. I deputati M5s, senza un capogruppo da settimane, rimuginano su quanto avvenuto in Umbria e sulle responsabilità di una débâcle che porta come cifra il 7,8%. Le parole di Di Maio sull’esperimento fallito fanno infuriare: “Luigi sembra contento di aver perso, così potrà dire ‘ve ...

"Se Di Maio vuole la crisi lo dica chiaramente" - dice Zanda (Pd) : "Capisco le ragioni del suo nervosismo. Ma se" Di Maio "vuole la crisi del governo lo dica chiaramente. Se non la vuole impari ad usare la lingua italiana". Lo afferma il senatore del Pd Luigi Zanda commenta alcune affermazioni di Luigi Di Maio. "Secondo Luigi Di Maio, ministro degli Esteri di un governo di coalizione, al M5S fa comunque perdere consenso sia il governare con il Pd che il governare con la Lega - osserva Zanda -. Non gli passa ...

Di Maio vuole rivedere il patto col Pd : "Meglio che con la Lega - ma ci fa male lo stesso" : Il capo politico del M5s Luigi Di Maio dopo le elezioni in Umbria passa all'attacco e chiede una revisione del programma di...

Leopolda 10 - Boschi : “Il Pd è diventato il partito delle tasse. Asse Di Maio-Renzi? Nessuno vuole ostacolare Conte” : “Il Pd sta diventando il partito delle tAsse“, mentre “noi non siamo il partito delle tAsse, noi le abbiamo sempre abbassate e vogliamo evitare che aumentino”. Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, a margine dei lavori della Leopolda 10 a Firenze. “Un Asse tra Renzi e Di Maio contro il governo? Non c’è la volontà di mettere in difficoltà Conte, ma quella di aiutare i ...