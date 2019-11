Derby di mercato tra Inter e Milan per Xhaka dell' Arsenal

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Manca sempre meno all'inizio delinvernale esembrano intenzionate a darsi battaglia. I due clubesi sono alla ricera di un centrocampista di qualità ed esperienza in grado di poter migliorare il gioco. Ildopo un inizio di campionato a dir poco deludente ha bisogno di un giocatore di spessore che possa dare gioco alla squadra di Stefano Pioli, al contrario l'cerca un mediano che possa far fare alla squadra il salto di qualità definitivo colmando cosi il gap con la Juventus e che faccia respirare il reparto che al momento è molto ridotto. Secondo le ultime indiscrezioni entrambe le società meneghine avrebbero messo nel mirino Granitpronte all'assalto persi daranno battaglia in vista deldi riparazione, come detto in precedenza, i due club hanno un obiettivo comune: Granit, ...

passione_inter : Mercato - Xhaka l'occasione per gennaio: derby di Milano, ma non solo - - interchannel_ic : #Calciomercato #SkySport #Germania - Derby di mercato tra #Inter e #Milan per Granit #Xhaka. Lo svizzero è in rotta… - fcin1908it : In Germania parlano di derby di mercato: 'Inter e Milan su Granit Xhaka'. I dettagli - -