De Nicola | ”Spero che arrivino delle proposte come quella del Napoli perchè…”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 20 novembre 2019) De: problemi fisici per sfortuna? No, non ci credo.? Se ci sarà un’altra società che mi farà un’altra proposta del genere accetterò con piacere. Ho due figli che sto formando per poterli inserire nel mondo del lavoro DEDE LEURENTIIS – A ‘Fuori la radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Alfonso De, ex medico del, intercettato presso il centro Rigenera. Queste le sue parole: SU ANTONIO GIORDANO “Alfonso Giordano è colui che ci ha seguito in questi ultimi anni, mi ha instradato su molte cose, quindi ne ho approfittato. Abbiamo potuto utilizzare, nei nostri lavori di ricerca, i ragazzi che lavoravano e che facevano calcio con il calcio. Non sono alda giugno, quindi non conosco le metodiche utilizzate da quando sono andato via, ma credo siano le stesse”. DENON ...

eeppah_ros : NICOLA, sei un grande! Spero si sparga ovunque il tuo gentile esempio - nardini1974 : @Nicola_Bressi quanto astio...e complimenti comunque per l'educazione.Spero tanto tu non voglia mai visitare la mia città?? - nicola_usai : Non so se la preghiera sarà ascoltata, ma penso che sia stato giusto farla. Spero che, in ogni caso, il progetto di… -