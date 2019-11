De Maggio | “Il Pampa Sosa attacca noi giornalista dandoci dei lecchini! Noi mai preso

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Derisponde al messaggio del diA Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto ile direttore Valter De, commentando un messaggio audio whatsapp del. Ecco quanto ha detto: “Mi è arrivato un messaggio whatsapp audio dal, chei giornalisti napoletani: ci accusa di non dire la verità, e che tutto il problema ritiro del Napoli è di De Laurentiis ed i giornalisti sono lecchini del presidente. Caro, ma tu haii soldi da De Laurentiis per anni, ora non parli? Comodo dire che la colpa è dei giornalisti, se la colpa è di De Laurentiis dillo. Noi giornalisti non abbiamo maisoldi da De Laurentiis, tu sì: comportati bene, ti amiamo” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Radio Kiss Kiss Napoli – Castrovilli piace al Napoli: c’è il gradimento di Ancelotti e De Laurentiis. I dettagli Duka ...

Mov5Stelle : ?? Il 14 maggio del 2003 Berlusconi e una parata in pompa magna, composta dall’allora Governatore del Veneto Giancar… - reportrai3 : Diego Fasano è un imprenditore calabrese arrestato a maggio con l’accusa di aver realizzato intercettazioni illegal… - reportrai3 : Luca #Palamara è il magistrato romano al centro dello scandalo estivo che ha travolto il Csm. Accusato di corruzion… -