Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Oggi è stata ufficialmentela, la 42esima edizione del Rally Raid più celebre, prestigioso, importante al mondo. Per la prima volta si correrà in, la kermesse scatterà il prossimo 5 gennaio a Jeddah e si concluderà ad Al Qiddiyah il 17 gennaio: i piloti dovranno percorrere addirittura 7856 km, 5097 km saranno di prova cronometrata (ovvero il 65% del totale). Laabbandona dunque il Sudamerica (ultima edizione in Perù) dopo il doloroso addio all’Africa che ha snaturato la storia di questa competizione, parteciperanno ben 572 atleti con 347 mezzi al via per una startlist più numerosa del 5% rispetto al 2019. Le prime sei tappe si muoveranno verso Riyadh su percorsi molto veloci in mezzo ae canyon poi riposo nella Capitale l’11 gennaio prima di una seconda settimana da brividi nel grandedi Rub al-Jali dove le dune ...

OA_Sport : Dakar 2020, presentata la corsa: 7800 km in Arabia Saudita tra montagne e deserto, 12 tappe da brividi. C’è Fernand… - dakarbot : RT @Gazzetta_it: #Dakar 2020: presentata l'edizione in #Arabia. Castera: 'Nuova sfida per tutti' - dinoadduci : Dakar 2020: presentata l'edizione in Arabia. Castera: 'Nuova sfida per tutti' -