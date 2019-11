Cosa c’entra il poliziotto del malware Exodus con un porto fantasma in Calabria

La gaffe di Mara Venier : “Mio marito è normale - Cosa c’entra con gli amici gay” : Non ha mancato di suscitare qualche battuta la gaffe di Mara Venier durante l’intervista a Patty Pravo ospite del salotto di Domenica In. “Ma tu lo senti questo amore per il pubblico? Noi abbiamo quasi tutti amici gay, i nostri fantastici amici gay, li salutiamo senza fare nomi. Tu sei un’icona per loro”, ha esordito Mara Venier sollevando l’argomento “Patty Pravo icona gay”. “Sì, ma tu sei sposata e io sono così“, ha ...

Cosa c’entrano gli struzzi con la storia dei sequestri in Calabria : Lo spiega "Statale 106", il libro in cui Antonio Talia racconta la 'ndrangheta viaggiando sulla strada che attraversa la Calabria

Commissione Segre - Borgonovo vs Gruber : “Senatrice non ha mai letto insulti contro di lei. Non è sui social”. “Ma Cosa c’entra?” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, sul voto di astensione del centrodestra in Senato in merito all’istituzione di una Commissione su razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio promossa dalla senatrice a vita Liliana Segre, scampata al genocidio nazista. Borgonovo difende la scelta del centrodestra, puntualizzando ...

Vasco Rossi posta un collage con alcune star e c’è anche Chiara Ferragni. I fan si arrabbiano : “Cosa c’entra lei?” : “Il rock è provocazione, ironia e auto-ironia, poi c’è lo sberleffo”. (E adesso anche la ???? linguaccia ????)“. Parole di Vasco Rossi che sulla sua pagina Instagram ha postato un collage con le facce di alcuni artisti, tutti in posa con la linguaccia. Ci sono Brad Pitt, Madonna, Miley Cyrus, Iggy Pop e Chiara Ferragni. Proprio l’influencer non è “andata giù” ai fan del Komandante che si sono subito fatti sentire: ...

Cosa c’entra Conte con Trump e la Russia : Il capo del governo ha autorizzato degli incontri tra i capi dei servizi di intelligence italiani e gli inviati del presidente Trump, in cerca di prove di un fantasioso complotto

Cosa c’entra l’Italia con l’inchiesta sul Russiagate? : Foto di Fabio Cimaglia / LaPresse La visita italiana del segretario di stato Usa Mike Pompeo, programmata da tempo con il mandato ufficiale di discutere di dazi, sanzioni alla Russia e approccio allo scenario libico, potrebbe essere stata qualCosa più di un semplice appuntamento diplomatico di routine. A rivelarlo è stato il sito di informazione Daily Beast, in un articolo che tratteggia i contorni di quella appare come una vera e propria ...

La7 - battibecco Renzi-Gruber : “Italia Viva non è Pci. Sono deluso da lei - giudica superficialmente con modelli vecchi”. “Ma Cosa c’entra?” : Botta e risposta a più riprese a “Otto e Mezzo” (La7) tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber. Primo nodo del dibattito è dato dalle elezioni regionali in Umbria, riguardo alle quali la giornalista chiede al senatore perché Italia Viva non fa campagna elettorale attiva per sostenere il candidato civico Pd-M5s, Vincenzo Bianconi. L’ex leader dem spiega che Italia Viva non si ...