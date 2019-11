Coppa Davis – Piquè al vetriolo su Federer | “ci vede come rivali Vi spiego perchè non si

Coppa Davis 2019 - Italia-USA : Fognini sfiderà Opelka - Berrettini contro Fritz. Definiti i due singolari : Fabio Fognini contro Reilly Opelka, Matteo Berrettini contro Taylor Fritz: saranno questi i due singolari di Italia-USA, match di Coppa Davis che inizierà poco dopo le ore 18.00 alla Caja Magica di Madrid. Gli azzurri si giocano il tutto per tutto nella capitale spagnola, devono assolutamente vincere (possibilmente entrambi i singolari e poi il successivo doppio) per chiudere il girone alle spalle del Canada e sperare di essere tra le due ...

Coppa Davis Cup 2019 : Novak Djokovic asfalta Nishioka e Giappone eliminato a Madrid : Novak Djokovic non tradisce e affossa il Giappone nel secondo incontro odierno del Gruppo A della Coppa Davis 2019. La selezione del Sol Levante, dopo aver perso 2-1 contro la Francia, ha dovuto fare i conti con il ko di Sugita contro Krajinovic nel primo match e con la sconfitta di Yoshihito Nishioka (n.73 del mondo) contro il n.2 del ranking. Nole, reduce dalla cocente eliminazione nel round robin delle ATP Finals, vuol cercare riscatto in ...

Coppa Davis – Nadal non approva il nuovo format : “se tutto va bene i giocatori finiscono alle 2 di notte e si coricano alle 4 : 30” : Rafa Nadal non nasconde il suo disappunto: le parole del maiorchino sul nuovo format della Coppa Davis Il nuovo format della Coppa Davis non convinceva i tennisti prima e non lo sta facendo nemmeno adesso, dopo le prime giornate passate in campo dai campioni di tutto il mondo. Sono in tanti a non nascondere il proprio disappunto sull’organizzazione di questo nuovo torneo firmato Gerard Piquè e tra questi c’è anche Rafa ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Griekspoor avanti di un break su Murray - Krajinovic batte Sugita. Kohlschreiber vince in rimonta con Pella : 13.28 SERBIA-GIAPPONE: break di Djokovic, che si porta sul 3-1. 13.25 GRAN BRETAGNA-OLANDA: l'olandese Griekspoor si porta sul 4-1 nel terzo set. 13.23 GRAN BRETAGNA-OLANDA: break di Griekspoor! L'olandese si porta sul 3-1 nel terzo set. 13.16 ARGENTINA-GERMANIA: ha vinto Philipp Kohlschreiber! 1-6 6-3 6-4 per il tedesco che conquista il primo punto per la Germania.

Coppa Davis 2019 : l’Italia a caccia del 3-0 contro gli Stati Uniti - altrimenti eliminazione quasi certa : Inutile negarlo, il percorso dell’Italia nelle Finals di Coppa Davis in Spagna è davvero complicato. La sconfitta per 2-1 contro il Canada (Gruppo F), che ieri ha superato con il medesimo punteggio gli Stati Uniti, obbliga gli azzurri di Corrado Barazzutti a giocarsi il tutto per tutto contro gli States per giungere in piazza d’onore e cercare di rientrare nel novero delle migliori due seconde classificate per qualificarsi ai quarti ...