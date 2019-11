Coppa Davis | Italia-Stati Uniti è decisiva | la gara oggi 20 novembre su SuperTennis

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Si decideranno, mercoledì 20, le sorti dell'alla2019. La squadra azzurra, capitanata da Corrado Barazzutti, affronterà nel secondo ed ultimo match del gruppo F gli. Entrambe le squadre hanno perso il loro primo incontro con il Canada, già qualificato come primo del girone, e devono assolutamente vincere per poter sperare di approdare alla fase finale. Esordio sfortunato, azzurri chiamati al riscatto Come detto in precedenza, gii azzurri hanno dovuto inchinarsi al Canada nel loro match d'esordio nel torneo in corso a Madrid. La selezione canadese si è infatti imposta con il punteggio di 2-1 per effetto delle vittorie di Vasek Pospisil su Fognini (7-6 7-5) e di Denis Shapovalov su Matteo Berrettini (7-6 6-7 7-6). I due tennisti azzurri si sono poi riscattati in doppio battendo la coppia nordamericana con il punteggio di 6-2 3-6 6-3. Una ...

alessandro_cant : @GeorgeSpalluto Beh si tratta comunque di coppa Davis e della più importante competizione a squadre mi sembra ovvio… - lnzpcr : @paolobertolucci Poi magari a gennaio avremo una controprova disastrosa, per carità. Ad oggi questa Coppa Davis non ha senso. - SportRepubblica : Tennis, Coppa Davis: per l'Italia qualificazione appesa a un filo -