Coppa Davis | Fabio Fognini batte Opelka | “Ho giocato bene e ho meritato | punto importante

LIVE Italia-USA 1-0 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Fritz 0-1 nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Ace dell’americano. A-40 Berrettini disegna il campo con il rovescio in back, poi diritto sulla riga di Fritz. 40-40 Risposta vincente dell’azzurro. 40-30 primo scambio lungo, lo chiude Fritz con un vincente di rovescio lungolinea. 30-30 Servizio e diritto dell’americano. 15-30 In rete il diritto di Fritz. 15-15 Seconda non irresistibile, sbaglia la risposta di rovescio ...

Coppa Davis – Riscatto Fognini contro Opelka - l’azzurro si impone in tre set e manda in vantaggio l’Italia : Il ligure supera in tre set il suo avversario americano, regalando il primo punto all’Italia nella sfida contro gli USA Fabio Fognini regala il primo punto all’Italia nella sfida con gli Stati Uniti, decisiva per la qualificazione al turno successivo di Coppa Davis. Il tennista ligure supera in tre set Reilly Opelka, stendendolo con il risultato di 6-4, 6-7 (4), 6-3 dopo un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco. Una ...

Coppa Davis 2019 : Italia-Stati Uniti 1-0 - Fognini disinnesca il bombardiere Opelka e porta in vantaggio gli azzurri! : Nel primo match della sfida tra Italia e Stati Uniti decisiva per il secondo posto nel gruppo F delle Finali di Coppa Davis sul campo indoor dedicato ad Arantxa Sanchez della Caja Magica di Madrid Fabio Fognini ha battuto Reilly Opelka col punteggio di 6-4 6-7 6-3 in un’ora e 52 minuti di gioco di gioco. E’ Fognini il primo a brekkare sull’1-1 del primo set grazie a due errori di un Opelka molto falloso ma anche grazie alle sue ottime risposte. ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Nadal implacabile : Spagna ai quarti. Fognini domina e vince : Kyrgios conquista il primo punto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA 22.12 BELGIO-AUSTRALIA 0-1 BREAK IMMEDIATO DI DE MINAUR! L’Australia comincia con il piede giusto la sfida contro il Belgio brekkando David Goffin. 22.08 ITALIA-USA 6-4 6-7 6-3: GAME SET AND MATCH Fognini! L’italiano porta a casa il secondo punto della manifestazione degli azzurri battendo il gigante americano al termine di una partita ...

LIVE Italia-USA 1-0 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Fognini-Opelka 6-4 - 6-7 - 6-3 - grande vittoria del ligure! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.12 Vi diamo dunque appuntamento a tra una mezz’oretta, quando Matteo Berrettini affronterà Taylor Fritz. A tra poco. 22.10 L’Italia resta dunque in corsa per approdare come migliore seconda ai quarti di finale. Attenzione però, resta durissima: per essere quasi certi della qualificazione, dobbiamo battere gli Usa 3-0! In caso di successo per 2-1 e perdendo per 2 set a 0 uno dei ...

LIVE Italia-USA - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Fognini-Opelka 6-4 - 6-7 - 4-1 show del ligure! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ace a uscire dell’americano. 15-15 Esce il diritto di Opelka dopo aver colpito il nastro. 15-0 Fognini fa tutto bene, poi sbaglia un rovescio a campo aperto. 4-1 ACE ALL’INCROCIO DELLE LINEE! Anche Fognini tiene il servizio a zero! 40-0 ACE AL CENTRO! 30-0 Servizio vincente al centro di Fabio. 15-0 Servizio e tocco morbido a rete di Fognini. 3-1 Opelka tiene a zero la ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Nadal implacabile : Spagna ai quarti. Fognini un set pari : Kyrgios vince! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA 21.51 ITALIA-USA 6-4 6-7 3-0 BREAK Fognini! L’italiano piazza il break e poi conferma di aver strappato il servizio salendo 3-0. 21.49 BELGIO-AUSTRALIA 2-6 6-7 NICK Kyrgios VINCE CONTRO STEVE DARCIS! L’australiano porta a casa il primo punto nel match decisivo del gruppo D: secondo set infinito in cui si è visto annullare ben 3 match ...

LIVE Italia-USA - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Fognini-Opelka 6-4 - 6-7 - 3-0 break pesantissimo dell’azzurro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Altra bordata di Opelka. 15-0 Servizio vincente a uscire di Opelka. Ora Fognini può respirare e pensare ai propri turni di battuta. 3-0 ACE DI SECONDA! Allunga Fognini nel terzo! 40-0 Passante di rovescio di Fognini, che ora si sta esaltando! 30-0 Esce la risposta di Opelka. 15-0 Ace Fognini! 2-0 FOGNINI NEL TERZO! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! ...

Coppa Davis 2019 : Rafael Nadal vince in scioltezza contro Borna Gojo e regala i quarti di finale alla Spagna : Tutto come previsto: Rafael Nadal timbra il cartellino e sconfigge nel match valido per il Gruppo B della Coppa Davis 2019 il croato Borna Gojo con lo score di 6-4 6-3 in 1 ora e 27 minuti di partita. L’iberico (n.1 del mondo) alla Caja Magica di Madrid (Spagna) ha rispetto i pronostici, superando il n.280 del ranking con lo score di 6-4 6-3 e regalando l’accesso ai quarti di finale alla Spagna da prima nel raggruppamento. Nel primo ...

LIVE Italia-USA - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Fognini-Opelka 6-4 - 6-7 - si va al terzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fognini-Opelka 7-6, 6-7. 4-7 Fognini si è innervosito come suo solito e mette inspiegabilmente fuori un diritto in uscita dal servizio. Si va al terzo set. 4-6 Servizio vincente di Fognini. 3-6 NOOOOOOO!! Fognini domina lo scambio, fa fare il tergicristallo ad Opelka, poi mette fuori un comodo diritto ad incrociare. E spacca la racchetta. Qui la partita potrebbe cambiare, purtroppo. 3-5 Grande ...

LIVE Italia-USA - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Fognini-Opelka 6-4 - 5-6 l’azzurro insegue il tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Ace a uscire di Opelka. 1-3 Ace al centro dell’americano. Si fa durissima… 1-2 Ace di Fognini, ma ora dovrà strappare almeno un mini-break al rivale. 0-2 Errore gravissimo di diritto di Fognini, con un giocatore come Opelka un mini-break pesa tanto. 0-1 Esce la risposta di contenimento di Fognini. 6-6 Lunga la risposta di rovescio di Opelka. Ecco l’inevitabile ...

LIVE Italia-USA - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Fognini-Opelka 6-4 - 3-4 senza break nel secondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 E ancora ace. Niente da fare per Fognini. 40-30 Ace al centro imprendibile. 233 km/h… 30-30 Doppio fallo di Opelka. 30-15 Questa volta finisce in corridoio il diritto dello statunitense. 30-0 Servizio e diritto lungolinea dell’americano, il diritto in back di Fognini finisce a mezza rete. 15-0 Bordata al centro, nulla da fare per Fognini in risposta. 3-3 Servizio vincente di ...

LIVE Italia-USA - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Fognini-Opelka 6-4 - primo set azzurro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Stavolta Fognini risponde ed Opelka affossa il diritto in rete. 15-0 Solita bordata in battuta di Opelka, esce la risposta difensiva di Fognini. Italia-USA 1-0 dopo il set iniziale del primo singolare di questa cruciale sfida di Coppa Davis 2019. SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Servizio al corpo di Fognini, Opelka non riesce a rispondere! Il ligure si aggiudica il primo set per ...