Coppa Davis 2019 | calendario e orari oggi 20 novembre Programma | ordine di gioco e

Italia-Stati Uniti oggi - Coppa Davis 2019 : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : oggi, mercoledì 20 novembre (diretta tv su SuperTennis) alle ore 18.00, l’Italia sarà protagonista del secondo incontro del Gruppo F della Coppa Davis 2019 di tennis. Sul veloce indoor della Caja Magica di Madrid (Spagna), gli azzurri capitanati da Corrado Barazzutti affronteranno gli Stati Uniti e la sfida avrà un peso specifico importante perché sarà decisiva ai fini della qualificazione ai quarti di finale. La vittoria del Canada di ...

Coppa Davis 2019 : Italia - serve la vittoria con gli USA per tenere viva l’opzione secondo posto : Nella terza giornata delle finali di Coppa Davis 2019 si decide il destino dell’Italia, che affronta gli Stati Uniti nel suo secondo e ultimo incontro del girone F. La formazione americana è stata sconfitta nella giornata di ieri dal Canada per 2-1, per effetto dei successi di Vasek Pospisil e Denis Shapovalov rispettivamente su Reilly Opelka e Taylor Fritz. Si è poi verificata una situazione curiosa: tre dei quattro giocatori canadesi ...

DIRETTA Italia-Usa - Live Coppa Davis 2019 : orari - tv - streaming e programma : Oggi (20 novembre) è la giornata decisiva per l’Italia nel suo cammino in Coppa Davis. Gli azzurri sono partiti male contro il Canada perdendo i due singolari e rimediando parzialmente con la vittoria nel doppio. A questo punto per gli uomini guidati da Corrado Barazzutti c’è una sola possibilità: vincere. La sfida si giocherà sul campo Arantxa Sanchez contro una squadra priva del suo numero uno in singolare John Isner e dei suoi ...

Coppa Davis 2019 : i risultati di martedì 19 novembre. Canada ai quarti di finale - vince la Spagna di Nadal : Arrivano i primi verdetti nella seconda giornata delle Finals della Coppa Davis 2019. Sul veloce indoor della Caja Magica a Madrid (Spagna) si è delineato ulteriormente nella sessione serale il quadro in vista dei quarti di finale. Ebbene, la prima formazione a staccare il biglietto per la fase ad eliminazione diretta è stato il Canada (Gruppo F). La compagine nordamericana, dopo aver sconfitto l’Italia (2-1), si è ripetuta ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Canada qualificato - vola l’Argentina. La Spagna di Nadal si salva in extremis : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.54 Grazie a tutti per averci seguito e continuate a farlo domani con le sfide dell’Italia ad esempio, contro gli USA, per sperare nel secondo posto, oppure degli iberici contro la Croazia. Buonanotte appassionati di tennis! 01.53 La Spagna batte 2-1 la Russia dopo la giornata odierna: ribaltata la sconfitta di Roberto Bautista Agut contro Andrej Rublev grazie alle vittorie di Rafael ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Spagna-Russia al doppio decisivo - 6-4 5-6 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Non passa il diritto di Rublev! Era un passante interessante… 15-30 ALTRO ERRORE A RETE! Risposta potente su cui non ci arriva Granollers. 0-15 CHE DIRITTO DI KHACHANOV! Il russo buca Granollers e la sua discesa a rete. 5-6 Ancora a zero Khachanov: tie-break assicurato per la Russia. 40-0 Grande scambio condotto dai russi che chiudono con lo smash centrale a rete. 30-0 Prima di ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Spagna-Russia al doppio decisivo - 6-4 2-3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Altro ace per Rublev che è risorto dopo il doppio fallo. 30-15 Altra buona prima di Rublev. 15-15 Ace immediato del russo. 0-15 doppio fallo per Rublev. 2-2 Equilibrio alla Caja Magica. 40-15 Errore sottorete di Lopez sulla risposta di Khachanov. 30-0 Lungo il diritto di Rublev. 15-0 Servizio di Granollers e chiusura di Lopez a rete. 1-2 Chiude a 15 il russo che per la prima volta non ha ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Spagna-Russia al doppio decisivo - 6-4 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Chiude a 15 il russo che per la prima volta non ha problemi al servizio. 30-0 Buona prima per Khachanov. 1-1 Game veloci al servizio. 40-0 Bravissimo Granollers sottorete con la volée di rovescio. 15-0 Buona prima di Lopez. 0-1 Lento Lopez in risposta. 40-15 Lungo il rovescio di Granollers. 30-15 Buona prima di Rublev. 15-15 Rublev attacca a volo su Lopez: volée di poco a lato. INIZIO ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Spagna-Russia al doppio decisivo - 3-4 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Equilibrio a Madrid. 40-30 Gran passante di diritto di Rublev. 30-30 Lopez chiude con la rete: parità. 30-15 Bene Khachanov sotto rete: volée in chiusura. 15-0 Ace di Rublev. 3-3 Ace di Lopez. 40-30 Sbaglia Lopez in uscita dal servizio. 40-15 GRAN PASSANTE DI RUBLEV! Diritto che buca Granollers. 30-0 Risposta larga di poco di Rublev. 15-0 Buona prima di Lopez. 2-3 Altra risposta errata di ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Spagna-Russia al doppio decisivo - 0-1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace di Granollers. 15-0 Buona prima di Granollers. 1-2 La Russia vince a zero il turno di servizio. 40-0 Ancora un’ottima prima del russo. 30-0 Altro ace per Rublev. 1-1 Due bolidi di fila al servizio di Lopez. 30-0 Smash senza pietà di Granollers. 15-0 Aggrediscono sempre in due gli spagnolo: Rublev è offensivo ma si difende Granollers. 0-1 Chiude Rublev con il diritto: la Russia ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Spagna-Russia al doppio decisivo - 0-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.23 Comincia il riscaldamento. 00.21 Giocatori in campo! Confermate le formazioni delle coppie. 00.20 La sorpresa del giorno è stata la vittoria del Kazakistan sull’Olanda: la Coppa Davis 2019 è la più imprevedibile di sempre? 00.18 Tra i risultati da segnalare, l’Argentina ha schiantato 3-0 il Cile nel derby sudamericano, come l’Australia con la Colombia: la Francia fatica ...

Coppa Davis 2019 : Rafael Nadal batte Karen Khachanov e riporta in parità la Spagna contro la Russia : Nel secondo match della sfida tra Spagna e Russia valida per il gruppo B delle Finali di Coppa Davis 2019 che si stanno disputando sui campi indoor della Caja Magica di Madrid Rafael Nadal ha battuto Karen Khachanov col punteggio di 6-3 7-6 in due ore e 10 minuti di gioco riportando in parità i padroni di casa dopo che Roberto Bautista Agut aveva perso un match psicodramma al tie-break del terzo set contro Andrey Rublev. E’ Nadal il primo ad ...