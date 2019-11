Con Rizzoli | Ancelotti ha applicato Foucault | il potere dev’essere spiegato

Fedele : “Ieri Ancelotti ha mostrato personalità Con Rizzoli - avrebbe dovuto fare lo stesso con la squadra! Credo che ADL abbia parlato con lui per eventuali dimissioni…” : Fedele parla dell’incontro tra De Laurentiis e Ancelotti Il procuratore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live ecco quanto ha dichiarato: “Spesso confondiamo il carattere con la qualità: Edo De Laurentiis parlava di calciatori leader e oggi ci saranno calciatori certamente più bravi, ma non c’è una leadership. Il carattere del leader è quello che pur senza qualità tecnica si fa rispettare dai ...

Repubblica : Con Rizzoli Ancelotti ha dimostrato di non aver imboccato il viale del tramonto : Non era certamente in discussione, ma come sottolinea oggi Repubblica, l’intervento di Carlo Ancelotti che ha messo alle stretta Rizzoli al forum organizzato a Roma tra arbitri e dirigenti di Serie A, dimostra che l’allenatore non è qui a prendere la pensione Carisma, personalità, autorevolezza, coraggio. Carlo Ancelotti ha atteso il momento più difficile della sua avventura napoletana per tirare fuori gli artigli, dimostrando di ...

Rassegna stampa del 20 novembre – In primo piano San Siro - rinnovi Juve e Confronto Ancelotti-Rizzoli [FOTO] : Rassegna stampa del 20 novembre – Concluse le serate di qualificazioni europee, qualche giorno di “pausa” prima di rituffarsi in campionato. E così, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi dedicano spazio ad altri argomenti. La Gazzetta dello Sport si concentra sulla tematica legata allo stadio di Milano e lancia un sondaggio: “San Siro amore mio”, titola la rosea nel riquadro grande. Tutto Sport ...

Rizzoli : «52 correzioni Con Var - si interviene troppo» : In questa stagione il Var è intervenuto già 52 volte, “troppo”. Lo ha detto il designatore di Serie A, Nicola Rizzoli, che ha fornito un po’ di numeri durante l’incontro arbitri-capitani organizzato dalla Figc. “Quest’anno siamo già a un intervento quasi ogni due partite, mentre l’anno scorso a questo punto della stagione il rapporto era […] L'articolo Rizzoli: «52 correzioni con Var, si interviene ...

Rizzoli sui falli di mano : «Esemplari i calciatori del Napoli a non protestare negli episodi Con Roma e Cagliari» : Durante l’incontro che si è tenuto a Roma tra l’Aia e i dirigenti delle società di serie A il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli ha parlato anche del tema dei falli di mano che è quello che ha creato più problemi e discussioni in quest’avvio di stagione. Rizzoli ha parlato di cambiamenti che hanno reso più complicato destreggiarsi per gli arbitri «Molto dell’interpretazione dipende dalla cultura personale che si ...

Ancelotti protagonista al forum Con Rizzoli : «Chi decide - l’arbitro o il Var?» : La parola è importante, altro che silenzio stampa. Lo ha dimostrato oggi Carlo Ancelotti al forum con gli arbitri diretto da Rizzoli. Avere Ancelotti e non farlo parlare è un atto di autolesionismo puro. L’allenatore del Napoli – l’allenatore più prestigioso della Serie A, e non solo, per distacco – è stato protagonista del forum. Ha posto temi politici e ha costretto Rizzoli all’ammissione dell’errore di ...

Var - riunione Con allenatori e calciatori : le spiegazioni di Rizzoli - le parole di Nicchi e Gravina : Incontro arbitri, calciatori, allenatori a Roma sul Var. Presenti anche Gravina e Nicchi, queste le loro parole. “Spero sia una giornata risolutiva, è un momento difficile e c’è l’esigenza, vista la velocità dei tempi, di dare delle risposte concrete e per farlo dobbiamo essere collaborativi”. Lo dice il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. ”Ringrazio tutti gli intervenuti questa riunione che ...

Republica : De Laurentiis poteva sfruttare della riunione di oggi per discutere faccia a faccia Con Nicchi e RIzzoli : Ancelotti, “un uomo solo al comando”, scrive oggi Repubblica Napoli, parlando dell’allenatore del Napoli. Subito dopo l’ammutinamento e di fatto, l’apertura dello stato di crisi, il presidente De Laurentiis ha preferito lasciare Napoli per affrontare i suoi impegni a Los Angeles. Un’assenza che ha sicuramente permesso di prendere tempo ed evitare nuovi scontri immediati e che ha lasciato Ancelotti con ...

Gravina : “Con Nicchi e Rizzoli pensiamo di spiegare gli episodi della giornata” : Sul Mattino, le dichiarazioni del presidente della Figc Gabriele Gravina a proposito del Var. Il prossimo 19 novembre è in programma un incontro tra arbitri, allenatori e capitani di Serie A per discutere del Var e spiegare meglio alcuni aspetti del regolamento. “Sarà uno spartiacque. Al mondo del calcio vogliamo dare trasparenza. Sento tante imprecisioni nelle interpretazioni di come devono essere applicate le norme”. Gravina ...

Rizzoli e Nicchi fermano Giacomelli - ma Confermano Banti al Var (per Lecce-Sassuolo) : Una giornata di “riposo” per Piero Giacomelli, ma per Luca Banti no. Il Var di Napoli-Atalanta, quello che non ha richiamato al monitor Giacomelli dopo il rigore negato a Llorente, è stato confermato in postazione Var a Lecce, per la gara contro il Sassuolo. La Gazzetta – molto informata sui pensieri e le azioni dei vertici arbitrali – ci ha informati che non è un vero e proprio stop per Giacomelli. È uno stop nei fatti, ...

Rizzoli : “Prime giornate Con troppi errori - poi ci siamo ripresi” : "Il voto agli arbitri dopo le prime 7 giornate di Serie A? Divido il voto in due parti: nelle prime due-tre giornate sotto la sufficienza, anche perché ci sono stati tanti cambiamenti regolamentari ed era normale qualche difficoltà iniziale, poi ci siamo ripresi e abbiamo trovato la strada giusta e le giuste linee interpretative". Lo ha detto designatore degli arbitri, Nicola Rizzoli, ospite nella sede di Sky per un workshop. "errori al Var? ...

Rizzoli : “Con il Var sono stati commessi sei errori. Tre dovevamo evitarli” : Sky Sport ha intervistato Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri della Serie A. L’intervista ha riguardato diversi temi, tra cui, in particolare, quello del Var in questo primo spezzone di campionato. “Ad oggi gli interventi sono stati 33, quasi uno ogni due partite, che è molto in confronto alle statistiche della passata stagione. Nonostante l’utilizzo del Var, quest’anno sono stati commessi sei errori, che sono molti, anche se ...

Rizzoli : «Con il Var 1 - 3% di errori sul totale delle decisioni» : Rizzoli errori Var – Il designatore degli arbitri di Serie A, Nicola Rizzoli, è stato ospite oggi nella sede di Sky per un workshop. Rizzoli ha rilasciato un’intervista a Sky Sport 24, proponendo inoltre un bilancio su questa prima parte di stagione. Il designatore ha parlato soprattutto del Var: «Ad oggi gli interventi sono stati […] L'articolo Rizzoli: «Con il Var 1,3% di errori sul totale delle decisioni» è stato realizzato da ...