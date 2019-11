Comune del Milanese rifiuta cittadinanza onoraria per Liniana Segre

Elisabetta Trenta lascia la casa delle polemiche : "Io - cittadina Comune". Perché sta mentendo : Sulla casa da 200 metri quadri sventola bandiera bianca. Si arrende, Elisabetta Trenta, e annuncia la resa in un'intervista a 24 Mattino su Radio 24: "Mio marito, pur essendo tutto regolare e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di rinuncia all'alloggio". Inso

E.Romagna : Della Vedova a Calenda - ‘lista Comune per Bonaccini’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Questa mattina ho sentito Bonaccini e gli ho detto che siamo interessatissimi a partecipare promuovendo liste europeiste, liberal-democratiche, riformatrici ed ecologiste alle regionali, a cominciare dall’Emilia Romagna”. Lo ha detto il segretario di Piu’ Europa, Benedetto Della Vedova, aprendo i lavori dell’assemblea nazionale del partito. “Gli ho detto anche che il ...

Dal Gufo Comune alla Passera scopaiola : i risultati di alcune ricerche all’interno del Parco Nazionale della Sila e della Riserva della Biosfera MaB-Sila : Il Gufo comune Asio otus è un bellissimo rapace notturno. In Calabria la prima nidificazione documentata risale al 24 aprile 1986, nella località di Bocca di Piazza, sulla Sila cosentina e per opera di Sandro Tripepi e Pino Cortone. Per l’area Silana, dopo quell’importante documentazione, non vi sono state altre pubblicazioni scientifiche riguardanti la riproduzione della specie. Dopo trentatré anni arriva un nuovo contributo, con interessanti e ...

Corruzione al Comune di Taormina : si appropriavano delle somme dovute dagli utenti morosi : Maria Girardi Sono finiti nei guai un avvocato e un ex dirigente comunale in pensione dal 31 dicembre scorso I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno arrestato un noto avvocato e notificato un divieto di dimora nel Comune di Taormina ad un ex dirigente comunale ora in pensione. Entrambi gli indagati, per essersi appropriati delle somme relative al servizio idrico versate dagli utenti morosi, sono ritenuti responsabili ...

Taormina - arrestato avvocato del Comune : “Si è intascato oltre un milione di euro dalle bollette dell’acqua dei clienti morosi” : Facevano soldi con le bollette dell’acqua: secondo l’accusa, oltre un milione di euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno arrestato l’avvocato Francesco La Face e notificato un divieto di dimora nel Comune di Taormina a Giovanni Coco, ex dirigente pubblico del servizio idrico, ora in pensione, accusati di peculato e corruzione. Nell’ambito della stessa inchiesta sono stati sequestrati beni immobili e ...

Taormina - arrestato l’avvocato del Comune : intascava i soldi delle bollette dell’acqua : Scandalo corruzione e tangenti a Taormina: la Guardia di Finanza di Messina ha arrestato l'avvocato Francesco La Face, 60 anni, incaricato dall'amministrazione comunale di riscuotere dagli utenti morosi le somme dovute per la fornitura dell'acqua con la complicità di un ex dirigente, oggi in pensione. Avrebbe razziato 800mila euro.Continua a leggere

Venezia - immagini sconvolgenti e tanta paura. L'allarme del Centro maree del Comune : vicini ai 160 cm di acqua : Venezia non trova pace. Una nuova ondata di acqua alta è attesa venerdì mattina. Livelli mai visti prima tanto da costringere le scuole e le attività a rimanere ancora chiuse. A dare L'allarme è stato il Centro maree del Comune di Venezia, che ha anticipato 157 centimetri di acqua alle 11.20. Se la

Taormina - arrestato l’avvocato del Comune. Si appropriava dei soldi dei morosi : Era stato incaricato di recuperare gli arretrati dell’acqua, ha razziato 800 mila euro. Divieto di soggiorno in città per un’ex dirigente suo complice

Isernia. Prevenzione diabete nelle scuole : iniziativa del Comune : L’assessorato all’istruzione e politiche educative del Comune di Isernia ha organizzato, in collaborazione con la Farmacia “Angiuli” di San Lazzaro,

Natale a Ragusa - il Comune affitta i locali di via del Mercato : L’Amministrazione comunale intende concedere in locazione per il periodo di Natale i locali di via del Mercato.

Inter e Milan al Comune : «Chiarite delibera su S. Siro» : Inter e Milan hanno inviato – apprende l’ANSA – una lettera all’Amministrazione Comunale di Milano nella quale le due società chiedono chiarimenti in merito ad alcuni dei punti della recente delibera della Giunta sullo stadio, “potenzialmente critici per la sostenibilità finanziaria del progetto e per il rispetto dei tempi e delle procedure di approvazione”. Nel […] L'articolo Inter e Milan al Comune: ...

Concorsi Comune Torino 2019 : pubblicati i diari delle prove : Nuove assunzioni anche con Concorsi Comune Torino 2019: il 17 Settembre la giunta comunale ha approvato la delibera per la copertura di 238 posti di lavoro. Avviate le procedure per questi primi posti autorizzati, a cui ne seguiranno altre fino al 2021. Le figure richieste sono: 100 Impiegati Amministrativi, categoria C; 20 Responsabili Amministrativi, categoria D; 35 Insegnanti Scuola Materna; 14 Responsabili Tecnici, categoria D; 20 Tecnici, ...

Saltano i concerti ad Acireale di Marco Mengoni - Elisa e Coez : arriva la nota ufficiale del Comune : I concerti ad Acireale di Marco Mengoni, Elisa e Coez sono annullati. A comunicarlo, è una nota ufficiale del Comune nella quale viene annunciata l'impossibilità di mettere a disposizione la struttura, che avrebbe necessitato di alcuni interventi per ospitare gli spettacoli pubblici. Il tavolo delle trattative è stato aperto da molti mesi, ma il futuro è sempre stato carico di incertezze nonostante i promoter continuassero ad aprire date ...