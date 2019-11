Colesterolo davvero cattivo | nuovo indicatore di rischio

Fonte : dilei

(Di mercoledì 20 novembre 2019) I valori totali delLDL sono degli indicatori senza dubbio interessanti quando si parla dicardiovascolare. Per avere un quadrocompleto, bisogna considerare anche altri aspetti. In questo novero è possibile includere una sottoclasse delle lipoproteine a bassa densità che, secondo uno studio portato avanti da un team scientifico dell’Università dell’Ohio, è in grado più delle altre di aiutare a predire futuri eventi avversi a livello cardiovascolare. Entrando nel dettaglio del tema, ricordiamo che le sottoclassi delle lipoproteine a bassa densità sono tre. Solo una, ribadiamo, è capace di provocare danni seri. La conclusione in merito è stata commentata dal Dottor Tadeusz Malinski, autore senior dello studio. L’esperto ha posto l’accento su un aspetto che, a suo modo, ribalta molte delle convinzioni che si hanno quando si parla di ...

mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: #Colesterolo davvero cattivo nuovo indicatore di rischi per la salute #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Colesterolo davvero cattivo nuovo indicatore di rischi per la salute #ANSA - filobusbus : Colesterolo 'davvero cattivo' nuovo indicatore di rischi per la salute - Medicina - -