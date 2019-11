Clima e Salute | il riscaldamento globale costa caro agli italiani

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) L’utilizzo di fonti fossili è una minaccia consistente per laumana: l’inquinamento dell’aria e i cambiamentitici che derivano dalla combustione di idrocarburi hanno conseguenze molto significative. Tutti aspetti, questi, cui l’Italia è interessata in maniera diretta, dal numero (elevatissimo) di morti per esposizione a particolato, fino alla diffusione di malattie infettive e al crollo della produttività in vari settori (oltre il 10%). Numeri e dettsono al centro di “The Lancet Countdown 2019: Tracking Progress on Health andte Change” il rapporto presentato oggi a Venezia nel corso di un evento organizzato dalla Fondazione CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamentitici) e dall’Università Ca’ Foscari Venezia. L’incontro ha offerto l’opportunità di discutere con gli esperti i dati più recenti su come ilstia influenzando la nostra, a livello ...

