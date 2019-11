Cittadinanza onoraria a Segre | Sesto San Giovanni dice no | Non ha a che fare con la

Vittorio Sgarbi - Liliana Segre : "Caro sindaco di Biella sono disponibile a ricevere la Cittadinanza onoraria" : Vittorio Sgarbi, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, provoca il sindaco di Biella che prima aveva bocciato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e poi si è visto arrivare il rifiuto da parte di Ezio Greggio, il quale ha rinunciato proprio per rispetto alla senatrice: "Do la mia dispon

Perché Sesto San Giovanni - medaglia alla Resistenza - ha negato la Cittadinanza onoraria a Liliana Segre : Bocciata la proposta del M5S. Per il sindaco Roberto Di Stefano (Fi) la senatrice a vita «non ha a che fare con la storia della nostra città». Il Pd: «Motivazione ridicola per una città medaglia d’Oro alla Resistenza»

Ezio Greggio : 'Rifiuto la Cittadinanza onoraria da chi la nega a Liliana Segre' : Il sindaco di Biella ha proposto di far diventare cittadino onorario il famoso conduttore Ezio Greggio. Peccato che il noto presentatore di Mediaset abbia rifiutato l'importante riconoscimento che il sindaco della città, Claudio Corradino, avrebbe voluto conferirgli sabato 23 novembre. Nonostante il conduttore sia nato a Cossato il 7 aprile 1954, che all’epoca apparteneva ancora alla provincia di Vercelli, le motivazioni della decisione, che ...

Come funziona la Cittadinanza onoraria? : (foto: LaPresse/Mourad Balti Touati) “La città di Biella è pronta a conferire la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio”. Così si legge sul sito del comune del capoluogo piemontese, ma il noto conduttore televisivo – originario della zona – ha annunciato, a sorpresa, di rifiutarla. La decisione è divenuta nelle ultime ore un vero e proprio caso, soprattutto per le ragioni dietro il rifiuto. La scorsa settimana, infatti, la stessa giunta comunale a ...

Biella : Ezio Greggio rifiuta la Cittadinanza onoraria negata alla Segre : Se non l’hanno data a Liliana Segre, non la vuole nemmeno lui. Ezio Greggio ha rifiutato la cittadinanza onoraria di Biella, Comune piemontese a guida leghista che, solo pochi giorni fa, ha deciso di negare l’onorificenza alla senatrice sopravvissuta all’Olocausto. Lo ha fatto proprio per «rispetto» nei confronti di Liliana Segre e «di ciò che rappresenta». Giovedì scorso, due liste civiche hanno presentato una mozione per conferire la ...

Cittadinanza onoraria - il rifiuto di Ezio Greggio : "Rispetto per Liliana Segre" : Il conduttore di Striscia la Notizia dice no all'onorificenza del Comune di Biella perché nei giorni scorsi lo stesso ente...

Biella nega la Cittadinanza onoraria alla Segre e la offre a Greggio : no grazie : Se non l’hanno data a Liliana Segre, non la vuole nemmeno lui. Ezio Greggio ha rifiutato la cittadinanza onoraria di Biella, Comune piemontese a guida leghista che, solo pochi giorni fa, ha deciso di negare l’onorificenza alla senatrice sopravvissuta all’Olocausto. Lo ha fatto proprio per «rispetto» nei confronti di Liliana Segre e «di ciò che rappresenta». Giovedì scorso, due liste civiche hanno presentato una mozione per conferire la ...

Ezio Greggio rifiuta la Cittadinanza onoraria di Biella : “Lo faccio per rispetto alla senatrice Segre” : L’onorificenza era stata proposta dalla giunta del leghista Corradino che una settimana fa l’aveva bocciata per la senatrice a vita sopravvissuta all’Olocausto

Ezio Greggio rifiuta la Cittadinanza onoraria di Biella «per rispetto di Liliana Segre» : Ezio Greggio non prenderà la cittadinanza onoraria di Biella per «l'impegno rivolto al sociale e al forte legame mantenuto con la città natale, Cossato» come spiega...

Ezio Greggio ha rifiutato la Cittadinanza onoraria di Biella dopo che la giunta leghista locale aveva bocciato la proposta di conferirla a Liliana Segre : Il conduttore televisivo e attore Ezio Greggio ha rifiutato la cittadinanza onoraria del comune di Biella dopo che la giunta leghista locale aveva bocciato la proposta di conferirla alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto. «Il mio rispetto nei

Ezio Greggio rifiuta la Cittadinanza onoraria di Biella «per rispetto a Liliana Segre» : Ezio Greggio non prenderà la cittadinanza onoraria di Biella per «l'impegno rivolto al sociale e al forte legame mantenuto con la città natale, Cossato» come spiega...

Ezio Greggio ha rifiutato la Cittadinanza onoraria di Biella : Ezio Greggio ha rinunciato alla cittadinanza onoraria offertagli dal comune di Biella, dopo le polemiche sul mancato riconoscimento della stessa onorificenza per Liliana Segre. "Il mio rispetto nei confronti della senatrice Liliana Segre, per tutto cò che rappresenta, per la storia, i ricordi e il valore della memoria, mi spingono a fare un passo indietro e non poter accettare questa onorificenza che il Comune aveva pensato per ...

Dopo il "no" a Liliana Segre - Biella dà la Cittadinanza onoraria a Ezio Greggio. Lui rinuncia : "Ho troppo rispetto per lei" : Polemica sulla scelta di premiare il conduttore televisivo, che in serata declina l'offerta: "Lo faccio per coerenza con i miei valori, anche mio padre è stato in campo di concentramento"

Biella - Ezio Greggio rifiuta la Cittadinanza onoraria per rispetto della Segre : "La tempistica della scelta di attribuire la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio ha tutta l'aria di essere una provocazione". È quanto scritto da Paolo Furia, Segretario del Pd in Piemonte, per commentare la decisione con cui la giunta comunale di Biella ha concesso la cittadinanza onoraria all'attore e conduttore di Striscia la Notizia. Niente di male, se non fosse che lo stesso titolo era stato negato poco tempo prima dal sindaco, il leghista ...