Cina | allerta sismica su alcuni tipi di smartphone e tv

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Il colosso tecnologico cinese Xiaomi ha annunciato una nuova funzione inserita nei proprie tv per emettere avvisi di terremoto senza utilizzare applicazioni sviluppate da terze parti. Questa nuova tecnologia e’ stata sviluppata in collaborazione con un laboratorio di ricerca sullesismiche indell’Institute of Care-Life. Decine di secondi prima dell’urto delle onde sismiche, una serie di allarmi e finestre automatiche avviseranno gli utenti die tv prodotti dall’azienda. Wang Tun, direttore dell’Institute of Care-Life, durante la conferenza annuale degli sviluppatori di Xiaomi, ha spiegato che incorporare gli avvisi di nuovi terremoti all’interno dei prodotti della societa’ elimina la necessita’ di scaricare applicazioni correlate e puo’ ridurre i ritardi nell’, migliorando ...

