Ciclismo | i giovani italiani più interessanti da seguire nel 2020 tra gli Under23

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Il movimento ciclisticole italiano, negli ultimi tempi, dopo un periodo buio, ha, finalmente, ricominciato a produrre talenti di un certo spessore. Non a caso, infatti, il titolo Mondiale U23, nel 2019, grazie a Samuele Battistella, è tornato nel Bel Paese dopo ben 17 anni dall’ultima volta. Nonostante l’iridato sopraccitato e tanti altri grossi nomi della categoria come Alberto Dainese, campione d’Europa in carica degli ex Dilettanti, Andrea Bagioli e Alessandro Covi siano passati professionisti, anche nelci saranno svariati corridoridaal piano inferiore. Ovviamente non si può non citare per primo quel Giovanni Aleotti, capitano del Cycling Team Friuli, già capace di piazzarsi 2° al Tour de l’Avenir e di vincere il Trofeo Edil C. Giovanni è un corridore completo, forte su salite lunghe e brevi, adatto a corse a tappe e a gare ...

cyclingoo : ?? Deceunick Quick-Step, Brian Holm sul nuovo acquisto Ian Garrison: “Nessuna pressione su di lui, lasciamo crescere… - GianlucaRatto : È stato un vero onore festeggiare i 100 anni dello Sport Club Aurora Chiavari ASD. Associazione sportiva che si è d… - emily__rini : Che bello vedere così tanti giovani entusiasti e soddisfatti della passione che coltivano ogni giorno grazie al sac… -