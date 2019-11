Chi l' ha visto? Anticipazioni | documenti e testimonianze inedite sul caso di Roberto

Ylenia Carrisi/ Foto - figlia Al Bano e Romina : invecChiamento volto - Chi l'ha visto - : Ylenian Carrisi è ancora viva? A Chi l'ha visto l'invecchiamento del volto: ecco che aspetto avrebbe la figlia di Al Bano e Romina Power.

Caso Claudia Stabile - la giovane mamma a 'Chi l'ha visto?' : 'Non sono scappata dai figli' : Claudia Stabile, la mamma 36enne scomparsa da Campofiorito (Palermo) interverrà a 'Chi l'ha visto?'. La donna, nella puntata in onda stasera su Rai 3 spiegherà le motivazioni che l'hanno spinta ad allontanarsi dal marito Piero Bono e dai figli."Volevo trovare un lavoro per crescerli: non sono scappata" ha dichiarato la donna. 'Non sono scappata dai miei figli' Stasera, come annunciato da Fanpage, Claudia Stabile, accompagnata dal suo avvocato ...

Cardito - il racconto della sorella del bimbo di 6 anni picChiato a morte dal patrigno : “L’ho visto sul divano - non riusciva a parlare” : “Ho visto Giuseppe sul divano, non riusciva a parlare, aveva gli occhi un po’ aperti e un po’ chiusi. Gli ho detto ‘respira’”. È il drammatico racconto fatto da Noemi, la sorellina di otto anni del piccolo Giuseppe, il bambino di 6 anni ucciso a pugni, calci e colpi con una mazza dal patrigno Toni Barde il 27 gennaio scorso a Cardito, in provincia di Napoli. Le parole della bimba, che quel giorno si è salvata ...

Cinzia Paglini - il presunto stalker a 'Chi l'ha visto?' : 'Ero un po' innamorato di lei' : Erminio F., presunto stalker di Cinzia Paglini, cantante napoletana 56enne, ieri sera è intervenuto a Chi l'ha visto? e ha detto, tra le altre cose: "Mi ero innamorato di lei". L'uomo martedì è stato condannato a 2 anni e 6 mesi, una sentenza che ha lasciato l'amaro in bocca all'artista, che nei giorni scorsi si era anche allontanata da casa per paura. Poco prima di sparire Cinzia aveva raccontato il suo dramma a Barbara D'Urso durante la ...

Ascolti - vince Prodigi - record stagionale per Chi l’ha visto : Il programma più visto della prima serata di ieri è stato l’appuntamento con “Prodigi – La musica è vita“, il programma condotto da Flavio Insinna e Serena Autieri dedicato al talento e alla solidarietà, seguito da 2.950.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Rai3 Federica Sciarelli con la puntata di “Chi l’ha visto?” ha segnato il secondo miglior risultato stagionale con 2.179.000 spettatori e il ...

Ascolti tv - vince 'Prodigi' : batosta per 'Oltre la soglia' - superata da 'Chi l'ha visto?' : La fiction di Canale 5 ferma al 9% di share, fa meglio Federica Sciarelli su Rai3 che si piazza al secondo posto

Ascolti TV | Mercoledì 13 novembre 2019. Vince Prodigi (15.3%) - Oltre la Soglia sprofonda al 9.2%. Chi l’ha Visto 10.6% - Volevo Fare la Rockstar 7.1% : Oltre la Soglia - Gabriella Pession e Giorgio Marchesi Su Rai1 Prodigi – La Musica è Vita ha conquistato 2.950.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.840.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar ha interessato 1.572.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre ha catturato l’attenzione di 1.403.000 ...

Cinzia Paglini è a casa. Il presunto stalker a Chi l'ha Visto : «Ero un po' innamorato di lei» : Cinzia Paglini, la cantante di 56 anni di Napoli scomparsa perché perseguitata da uno stalker, è tornata a casa. A Chi l'ha Visto? parla l'uomo accusato: «Un po' ero...

Federica Sciarelli - Chi l’ha Visto? “Non faccio la tv del pianto” : Chi l’ha Visto? Federica Sciarelli fa una confessione su Dottori in Corsia Da sabato 16 novembre Federica Sciarelli parteciperà alla terza edizione di Dottori in Corsia in onda alle 21:45 su Rai3. La conduttrice di Chi l’ha Visto? racconterà i miracoli quotidiani che la medicina fa, salvando tantissime vite all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Intervistata da TelePiù, Federica Sciarelli ha dichiarato che questo ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera i casi di Salvatore Cipolletti e Maria Chindamo : Nell'appuntamento di stasera, ospiti di Federica Sciarelli i genitori di Cipolletti e un testimone per quanto riguarda il caso di Maria Chindamo.

Programmi TV di stasera - mercoledì 13 novembre 2019. Su Rai3 nuovo appuntamento con «Chi l’ha visto?» : Federica Sciarelli Rai1, ore 21.35: Prodigi – La musica è vita Per il quarto anno consecutivo si rinnova su Rai1 l’appuntamento con Prodigi – La musica è vita, la prima serata dedicata al talento e alla solidarietà realizzata in collaborazione con UNICEF ed EndemolShine Italy. Conduttori della quarta edizione saranno Flavio Insinna e Serena Autieri, già giurata lo scorso anno. Sul palco, con loro, ci sarà anche la piccola Giulia Golia, ...

Vitalizi : Figuccia (Udc) - ‘ddl taglio? Andremo a Chi l’ha visto’ : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) – “Oggi altra seduta d’Aula, tra l’altro rinviata, nuovo ordine del giorno ma del ddl sul taglio dei Vitalizi non vi è ancora traccia. Chiederemo a ‘Chi l’ha visto’ e nel frattempo si rompa il silenzio perché i siciliani abbiano ben chiaro chi è favore e chi è contro al mantenimento di questi privilegi. Per questo chiederò il voto palese nominale in Aula”. Così il ...

È del bellissimo Alex la narrante de ‘Il Collegio 4’. Mai visto? Ecco Chi è : Sarà ricca di imprevisti e di sorprese la quarta puntata de ”Il Collegio”, in onda martedì 12 novembre alle 21.20 su Rai2. Una lezione di audiovisivi sull’uso di una telecamera VHS – tecnologia diffusa negli anni ’80 – sarà l’occasione per un’uscita al parco zoologico e la realizzazione di un reportage. Non mancheranno i temi importanti: nelle lezioni di Inglese si parlerà di integrazione razziale partendo da ‘bony and ...