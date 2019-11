Chi era Maude Lores Bonney | aviatrice dei record

Fonte : wired

(Di mercoledì 20 novembre 2019) (foto: Wikipedia) Oggi Google festeggia con uno dei suoi doodle il 122esimo anniversario dalla nascita di. Il suo nome potrebbe essere sconosciuto ai più, eppure è stata una delle donne pioniere nel mondo dell’aviazione. È ricordata soprattutto come la prima donna ad aver compiuto il primo volo in traversata dall’Australia all’Inghilterra, anche se i suoi primati sono numerosi. Nata a Pretoria, in Sudafrica, comeRose Rubens il 20 novembre 1897, cambiò presto il suo secondo nome in “”. Assieme alla famiglia si trasferì prima in Inghilterra e poi in Australia, studiando a Melbourne, in Germania e infine ritrasferendosi in Australia, a Brisbane, dopo aver conosciuto e sposato Harry Barrington, produttore di oggetti in pelle. La passione per il volo le venne dopo l’incontro nel 1928 con Bert Hinkler, cugino del marito ...

reportrai3 : Nel 2017 il mercato globale dei depuratori d’aria era di 16,35 miliardi di dollari e si stima che raggiungerà i 33,… - welikeduel : 'Gramsci non era un radical chic. Oggi c'è anche chi si identifica con la psicologia barbarica e antisociale di alc… - NicolaPorro : Come facevano i terroristi a sapere dov’erano gli italiani? Qual era l’esplosivo, come è stato azionato? Ma sopratt… -