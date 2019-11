Che fine ha fatto Antonia Dell’Atte

Quel sottile confine tra fame e rabbia Che ci lega ancora a "Furore" di Steinbeck : L’importante, a teatro, è non attualizzare. Massimo Popolizio lo sa e porta in scena all’India di Roma, fino al 1° dicembre, "Furore" del premio Nobel John Steinbeck, consapevole che Quella storia di contadini americani, impoveriti come i loro terreni e costretti a migrare negli anni Trenta verso ov

Nicchi : “La parola agli arbitri a fine partita? Se il clima diventa sereno - perché no?” : Al termine della riunione di stamattina, tra arbitri, allenatori e dirigenti, a Roma, il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Con la room control appronteremo anche un sito internet per comunicare con immediatezza e spiegare i casi critici della domenica”. Dare la parola agli arbitri a fine partita è una delle possibilità prese in considerazione. “Se parleranno anche gli arbitri a fine ...

Michael Cadeddu - Ciccio di Un medico in famiglia torna in tv : Che fine aveva fatto : Da attore a fantino. Michael Cadeddu, indimenticato Ciccio Martini della fiction di Rai 1 Un medico in famiglia, da tempo ha lasciato il mondo della recitazione per seguire la sua passione: i cavalli, ma per Barbara d’Urso ha fatto un’eccezione ed è tornato dalla Germania, dove vive con la sua dolce metà e con un figlio, per partecipare alla puntata di Live – non è la d’Urso in onda lunedì 18 novembre. Michael Cadeddu: ...

L’influenza è alle porte - i primi casi ci saranno verso la fine di questo mese - quello Che è importante sapere : L’influenza non è ancora arrivata e, tranne pochissimi casi davvero sporadici, si può dire che arriverà per la fine di questo mese. Per il momento è difficile stimare quando esattamente arriverà e come sarà questo virus quest’anno, se più o meno aggressivo degli anni scorsi. Il picco lo si aspetta tra Natale e Carnevale quando tanti italiani finiranno a letto. Le raccomandazioni per evitare il contagio sono quelle che si fanno ogni anno ...

Milano-Bicocca : record di efficienza per le finestre fotovoltaiChe Glass to Power : Hanno superato ogni primato precedente, raggiungendo un’efficienza ottica record del 6,8 per cento. Si tratta dei concentratori solari luminescenti integrati sulle finestre fotovoltaiche brevettate dall’Università di Milano-Bicocca e recentemente cedute alla startup innovativa Glass to Power. Lo studio alla base della scoperta, “Evidence for the Band-Edge Exciton of CuInS2 Nanocrystals Enables record Efficient Large-Area Luminescent Solar ...

Nessuno lo vuole accompagnare al ballo di fine anno perché è down - lo invita la più bella della scuola : Un ragazzo down era un ragazzo molto in gamba e simpatico che aveva voglia di andare , come tutti i ragazzi della sua età, alla festa della scuola. Aveva provato ad invitare diverse ragazze ma tutte gli avevano detto di no. Ognuna ambiva ad andare con il ragazzo più bello e scartavano il ragazzo down. Un giorno, però, quando mancavano pochi giorni al ballo e il ragazzo aveva perso ogni speranza di poterci andare e, in fondo anche la voglia di ...

Zoff su Meret : ”Si gioCherà il posto in Nazionale fino alla fine con Donnarumma” : Zoff: Meret ha le qualità per far bene. Gli auguro di fare la mia stessa carriera Dino Zoff, ex portiere -tra le altre- di Napoli, Juventus e Nazionale italiana, ha parlato -nella sua intervista al Corriere dello Sport- anche di Meret estremo difensore del Napoli. Queste le sue parole: “Donnarumma è forte, molto forte. E secondo me può ancora migliorare. Si giocherà il posto con Meret fino alla fine. Al momento Mancini ha scelto il ...

Dall’Inghilterra - Guardiola-City addio a fine stagione : anChe l’Italia tra le possibili destinazioni : Guardiola a fine stagione dirà addio al Manchester City Secondo quanto riporta il Mirror, l’avventura di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City sembra essere agli sgoccioli. Al termine della stagione il tecnico lascerà i Citizens, nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2021, ci sarebbe infatti una clausola rescissoria nell’accordo pronto a liberarlo. Guardiola, ipotesi Juventus Dopo quattro stagioni trascorse ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì). Abbiamo abolito il lavoro - La favola malinconica di due giovani, Vincenzo e Caterina, che pur avendo la possibilità di costruirsi un

Previsioni Meteo : Italia flagellata dalle piogge per almeno un’altra settimana. Speranze di qualChe giornata più stabile a fine mese : Previsioni Meteo – Flusso perturbato atlantico persistente per almeno un’altra settimana. Non si vedono spiragli di miglioramento prima, con circolazione instabile oramai radicata sul Mediterraneo centro-occidentale e porta nordatlantica permanentemente aperta a fornire in continuazione contributi freddi sub-polari marittimi al sistema depressionario. Si potrà assistere, come è ovvio che sia, a delle pause inter-frontali o ...

Perché Fineco suggeriva di controllare la password su Google : crediti immagine: Blogtrepreneur (CC) Di tutte le password che ci fanno impazzire nel quotidiano, una in particolare ha fatto infuriare esperti di sicurezza informatica e curiosi su Twitter. Si tratta di quella per l’apertura di un nuovo account Fineco, che nelle sue procedure chiedeva ai clienti di cercare la chiave d’accesso prescelta su Google. “Se ti restituisce meno di dieci risultati – si leggeva nel sito fino al 12 novembre scorso ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : ceChe in vantaggio a fine terzo quarto (41-44) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL terzo quarto! Azzurre sotto di tre punti prima dell’ultimo quarto. 41-44 Reisingerova trova il +3 per la Rep.Ceca Palla persa da Romeo. 29 secondi alla fine. 41-42 Elhotova trova il sorpasso. 41-40 Brezinova in rovesciata con il -1. 41-38 Penetrazione vincente di Dotto. 39-38 Dentro anche il libero supplementare della Ceca. 39-37 Brezinova segna con il fallo di Keys. 39-35 ...

MarChetti : ”Napoli - gennaio può essere la finestra giusta per cambiare!” : Marchetti: a Napoli insomma è arrivato il tempo delle scelte Marchetti NAPOLI DE LAURENTIIS — Luca Marchetti nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, ha analizzato anche la situazione attuale del Napoli dopo le note e recenti vicende che hanno coinvolto il club azzurro, i calciatori, De Laurentiis ed Ancelotti. Questo quanto scritto dal giornalista: “Durante la pausa della Nazionale è sempre tempo di riflessioni in ogni ...

Ci vorrà ancora tempo per la rete fissa Iliad : a Che punto siamo a fine 2019 : In queste ultime settimane, probabilmente ci si era illusi sul fatto che la rete fissa Iliad potesse essere più vicina di quanto avremmo immaginato. Questione calda, al netto del fatto che le ultime mosse della compagnia telefonica francese siano state rivolte solo al 5G, come del resto vi abbiamo riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine. Un contributo molto interessante sotto questo punto di vista è arrivato direttamente da Benedetto ...