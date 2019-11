Cgil | un piano welfare per la Sicilia | a Catania seconda tappa dei ' Laboratori per il

Per la Cgil "la fusione Fca-Psa è positiva - ma saremo vigili su occupazione e piano industriale" : Un “se” grande come una casa automobilistica dal potenziale fatturato di 180 miliardi di euro. All’indomani delle conferme ufficiali dei colloqui in corso tra i top manager di Fca e Psa (marchio Peugeot, Opel, Citroen ecc), per una aggregazione tra i due colossi dell’automotive, le parti sociali e gli attori istituzionali parlano di “opportunità da non perdere” e, in sintesi, guardano con estremo favore ...