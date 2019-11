CEV Champions League 2020 – Che sofferenza per l’Imoco | Vasas Obuda sconfitto al tie-break

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 20 novembre 2019) CEVVolley: l’A. Carraro Imoco soffre con il, ma al PalaVerde vince al tie-. Mercoledì in campo Igor e Savino Del Bene Inizia con il piede giusto l’avventura dell’A. Carraro Imoco Conegliano nella CEVVolley. Nel primo match della fase a gironi, le pantere di Daniele Santarelli, comprese nella Pool D, superano ilBudapest per 3-2. Una sfida che alla vigilia pareva semplice e invece si rivela piuttosto complicata, con le ungheresi che conquistano il primo parziale e vanno avanti 16-18 nel secondo. La reazione veemente di Egonu e compagne vale il sorpasso 2-1. Perso in volata il quarto set, le gialloblù dominano il tie-e festeggiano la decima vittoria stagionale. Mercoledì sarà tempo di esordio per Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci. Le azzurre di Massimo Barbolini, ...

