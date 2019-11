Cessione Roma | il club giallorosso esce allo scoperto | “In corso contatti con potenziali

Cessione Roma - il gruppo Friedkin interessato al club giallorosso [DETTAGLI] : Il gruppo Friedkin fa sul serio. E’ interessato ad entrare nella Roma. E mira a diventare l’azionista di maggioranza. La trattativa, è entrata nel vivo, secondo quanto riporta ‘Il Tempo’. Emissari del gruppo texano, che distribuisce il marchio Toyota in esclusiva in cinque stati americani, sono sbarcati nella Capitale e nei giorni scorsi si sono incontrati presso lo Studio Tonucci, che da sempre assiste Pallotta in ...

Inter - la Roma sarebbe pronta a trattare la Cessione di Florenzi : L'Inter cercherà di rinforzare notevolmente la rosa nella prossima sessione di calciomercato a gennaio. Nonostante un ottimo inizio di stagione che la vede al secondo posto in classifica con trentuno punti, a meno uno dalla Juventus capolista, la squadra ha mostrato alcune carenze soprattutto in campo europeo. In Champions League, infatti, il cammino rischia di essere compromesso dopo la rocambolesca sconfitta subita contro il Borussia Dortmund. ...

LIVE Roma-Napoli 1-0 - Serie A in DIRETTA : Milik e Zielinski scuotono la porta giallorossa. Traversa e palo - in sucCessione - per gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45+1′ Manolas vince il duello con Pastore riconquistando il pallone. 45′ Saranno due i minuti di recupero. 44′ Altra occasione per il Napoli: Mertens approfitta di una sponda aerea di Callejon, causata a sua volta da un errore in arretramento di Smalling, per indirizzare verso la porta di Pau Lopez. Palla alta. 41′ PRIMA Traversa DI Milik, POI palo DI Zielinski: NAPOLI ...

CdS – Cessione Hysaj : accordo raggiunto con la Roma. I dettagli : Roma accordo con Hysaj Il sito del Corriere dello Sport, riporta alcune notizie sul terzino albanese del Napoli Elseid Hysaj. La Roma avrebbe trovato un accordo con il Napoli per assicurarsi Elseid Hysaj e Mario Giuffredi, agente del terzino sta spingendo per la Cessione. Già nell’ultima sessione di mercato i giallorossi avevano provato ad acquistare Hysaj ma senza successo. Sono state rese note anche le possibili cifre della Cessione, ...

Primo ciak per il film La ConCessione del Telefono - dopo Montalbano un altro romanzo di Camilleri arriva in TV : Sono appena iniziate le riprese del film La Concessione del Telefono, ispirato all'omonimo romanzo di Andrea Camilleri. A darne notizia è Ragusanews.com. dopo La Mossa del Cavallo e La Stagione della Caccia, entrambi prodotti da Palomar per Rai1, torna la Vigata storica raccontata dal celebre scrittore di Porto Empedocle. E proprio Palomar di Carlo degli Esposti, produrrà il nuovo film, anch'esso destinato alla rete ammiraglia della Rai, che ...

Whirlpool - sciopero per la Cessione del sito di Napoli : si fermano tutti gli stabilimenti italiani. A Roma manifestano oltre 1000 operai : tutti gli stabilimenti italiani di Whirlpool si fermano per protestare contro la cessione del sito di Napoli, dove sono impiegati 400 operai. Lo sciopero generale indetto da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil è “riuscito” dicono i sindacati mentre a Roma, per la manifestazione nazionale, sono arrivati oltre 1000 dipendenti della multinazionale degli elettrodomestici. Il corteo – partito da piazza della Repubblica e diretto al ...