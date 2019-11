Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) La Multiservizi Caerite comunica che nel mese di novembre asono state. In particolare, 2 Tigli (Tilia cordata), 7 Aceri (Acer campestre), 2 Alberi di Giuda (Cercis siliquastrum), 1 Leccio (Quercus ilex), 4 Prunus (Prunus cerasiferapissardi), 70 Allori (Laurus nobilis). Le aree di piantumazione individuate sono state: Largo Volsina, via U. Cetra, via Argentario (Cerenova), Parco viale Manzoni e scuola SalvoD’Acquisto (). Le aree vengono scelte in base agli abbattimenti effettuati e alla disponibilità di spazio. La scelta delle specie viene fatta soprattutto prediligendo, tra le ornamentali, le specie più adatte al nostro territorio. Lepresentano già un buon diametro di fusto (12-14cm) e altezza (2-2.5m). Due aceri e un leccio saranno messi adurante la marcia degli alberi che si svolgerà sabato 23 Novembre, ...

romadailynews : Cerveteri, messe a dimora nuove alberature: La Multiservizi Caerite comunica che nel mese… -