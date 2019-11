Fonte : repubblica

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Lo rivela uno studio del Gruppo Controesodo: settemila su 14mila dei talenti "richiamati" grazie agli incentivi hanno lasciato di nuovo il Paese tra il 2012 e il 2017. "I premi fiscali per lavoratori altamente qualificati, docenti e ricercatori sono contraddittori e lasciano...

corzunino : Cervelli di ritorno in Italia, la metà è già ripartita per l'estero - cronaca_news : Cervelli di ritorno in Italia, la metà è già ripartita per l'estero - wngfabriziorugg : @il_ritorno_ Se potessero curare anche certi cervelli lessi!? -