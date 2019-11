Celtic | tifosi organizzano raccolta fondi per il Baobab di Roma dopo i match con la

Lazio-Celtic - l’omaggio dei cattolici tifosi di Glasgow a Papa Francesco [VIDEO] : La Lazio è quasi certamente fuori dall’Europa League. La squadra di Simone inzaghi si è complicata la vita in un girone difficile sì, ma non impossibile. La sconfitta che ha messo una pietra sulle speranze di qualificazione dei biancocelesti è stata quella contro il Celtic. Gli scozzesi sono passati per 2-1 allo stadio Olimpico. Partita preceduta dai tragici scontri che hanno visto l’accoltellamento di tre tifosi ospiti. Ben ...

Lazio-Celtic - scontri tra tifosi : 12 arresti e tre accoltellati : Roma – Strascichi post Lazio-Celtic a Roma, dove il bilancio parla di dodici laziali arrestati, tre scozzesi accoltellati e sette sottoposti a Daspo. Vanno poi aggiunti otto denunciati tra sostenitori della Lazio e del Celtic e un poliziotto ferito. Si sono registrate tensioni prima, durante e dopo la partita, che hanno portato all’arresto di dodici supporter biancocelesti, arrestati dagli agenti della Digos per aver tentato di ...

Scontri tra tifosi di Lazio e Celtic dopo il match di Europa League. 9 fermati : Scontri tra tifosi del Celtic e della Lazio a piazza Risorgimento, a Roma, dopo la partita di Europa league disputata all'Olimpico. Sul posto i poliziotti del Reparto Mobile che hanno fermato 9 persone. Le indagini sono ancora in corso. Partita amara per i biancocelesti Sconfitta è stata all'andata a Glasgow e sconfitta è anche al ritorno per la compagine laziale contro una squadra davvero coriacea. Eppure proprio i ragazzi di ...

Lazio-Celtic - ci risiamo : due tifosi scozzesi accoltellati a Roma : Due tifosi del Celtic di Glasgow sono stati accoltellati nella notte in pieno centro a Roma. In particolare, un 52enne è stato ferito con una coltellata al fianco durante una rissa scoppiata davanti all’Irish pub tra via Napoli e via Nazionale. L’altro, un 35enne, è stato ferito in piazza Beniamino Gigli. I due sono stati entrambi ricoverati al Policlinico Umberto I, ma non sarebbero in pericolo di vita. Dietro le due aggressioni ci ...

Roma - ultras della Lazio accoltellano due tifosi del Celtic : l’assalto al pub in pieno centro : Due tifosi del Celtic, a Roma per la partita di Europa League contro la Lazio, sono stati accoltellati fuori dal pub The Flann O’Brien, in pieno centro. Nel video, il momento in cui gli ultras biancocelesti tentano di sfondare la vetrina del locale, col proprietario che tempestivamente abbassa la saracinesca. I feriti non sono gravi, mentre gli aggressori sono scappati. L'articolo Roma, ultras della Lazio accoltellano due tifosi del ...

Stasera Lazio-Celtic - due tifosi scozzesi accoltellati a Roma : Roma - Tensione alta a Roma a poche ore da Lazio-Celtic, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League.

Roma - due tifosi del Celtic accoltellati da ultras laziali : Roma, due tifosi del Celtic accoltellati da ultras laziali – Denunciati due tifosi scozzesi, teppisti in azione anche a Trastevere e in Prati – Tensione alta a Roma a poche ore da Lazio-Celtic, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore è lo stesso club scozzese a confermare che due suoi tifosi “sono stati accoltellati la scorsa notte. Entrambi si trovano in ...

Roma - tifosi del Celtic accoltellati da ultras laziali : è caccia ai responsabili : Sono almeno due i tifosi del Celtic feriti a Roma dopo un accoltellamento da parte di un gruppo imprecisato di ultrà laziali. I due malcapitati si trovavano in un pub irlandese in Via Nazionale, quando un gruppo di ultrà è irrotto nel locale. Secondo quanto riferito da un testimone oculare, questi i

Lazio-Celtic - accoltellati due tifosi scozzesi in centro : Roma – Nel corso della notte due tifosi scozzesi del Celtic, giunti a Roma per la partita di Europa League contro la Lazio, sono stati accoltellati. Uno è un 52enne rimasto ferito al fianco durante una rissa scoppiata davanti ad un pub tra via Napoli e via Nazionale, l’altro è un 35enne colpito in piazza Beniamino Gigli e operato nella notte. Sono immediatamente cominciate le ricerche degli aggressori da parte della Polizia, che ...

Roma - due tifosi del Celtic accoltellati davanti a un pub : “Ricoverati ma condizioni non gravi” : Due tifosi del Celtic sono stati accoltellati all’esterno di un pub al centro di Roma. Secondo le prime informazioni, i due si trovavano insieme con altri connazionali in una birreria di via Nazionale quando sono stati aggrediti da alcune persone, presumibilmente ultrà della Lazio, che si sono poi dileguati. Sul posto è intervenuta la polizia e alcune auto mediche. Le condizioni dei tifosi non sarebbero gravi. Questa sera, allo Stadio Olimpico, ...

Lazio-Celtic - accoltellati due tifosi scozzesi : ricoverati all’Umberto I [DETTAGLI] : Sono due i tifosi del Celtic soccorsi nella notte al centro di Roma dopo essere stati accoltellati da supporter della Lazio. A quanto ricostruito finora alla polizia, c’è stata prima una rissa davanti a un pub e poi l’accoltellamento. Il primo è un 52enne, ferito al fianco durante una rissa scoppiata davanti all’irish pub tra via Napoli e via Nazionale, l’altro un 35enne colpito a poca distanza, in piazza Beniamino ...

Roma - due tifosi del Celtic accoltellati fuori da un pub del centro storico : Alcuni tifosi del Celtic, almeno due secondo quanto si apprende, sono stati accoltellati all'esterno di un pub al centro di Roma. Secondo le prime informazioni, i due si trovavano insieme con...

Europa League - accoltellati a Roma due tifosi del Celtic : aggressione riconducibile agli ultras della Lazio : accoltellati due tifosi del Celtic fuori da un pub di Roma: l’aggressione sarebbe riconducibile agli ultras della Lazio Nella notte fra mercoledì e giovedì due tifosi del Celtic Glasgow sono stati accoltellati fuori da un pub di Roma. I due supporter, uno scozzese ed un tedesco, arrivati insieme ad altri 9000 tifosi nella Capitale per la sfida di Europa League fra Lazio e Celtic, sono stati accerchiati da 7-8 persone e poi aggrediti: ...

Roma. Alcuni tifosi del Celtic accoltellati all’esterno di un pub : Brutto episodio in centro a Roma. Alcuni tifosi del Celtic, almeno due, sono stati accoltellati all’esterno di un pub. In