Caterina Balivo | ecco la pagella dei suoi look!

“Mamma a 52 anni”. Vieni da me - Stefania Orlando spiazza Caterina Balivo : Vieni da me, Stefania Orlando rivela il suo sogno più grande. Cosa ha rivelato la bella attrice a Caterina Balivo? Qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Stefania Orlando, a luglio 2019, dopo ben 11 anni di fidanzamento, ha sposato il fidanzato Simone Gianlorenzi. L’evento, ufficializzato da Rita dalla Chiesa col rito della sabbia, è stato molto seguito anche dai paparazzi. “Sono stati molto carini. Ci hanno regalato l’album di ...

Caterina Balivo presa di mira : si fa vedere così e piovono commenti cattivissimi. “Sei imbarazzante” : Difficile che si abbia da ridire su Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni da me è molto seria, brava e preparata. E anche bellissima, come le fanno spesso notare i fan di Instagram. Anche lei, però, è incappata in una gaffe. È successo recentemente, quando Caterina si è collegata con gli studi televisivi durante le prove, ma ha chiacchierato solo con Enrico Ruggeri. “Sarò affiancato da Bianca Guaccero”, ha detto lui e a quel punto la Balivo ...

Caterina Balivo - Stefania Orlando si confessa a Vieni da Me : Caterina Balivo apre la settimana di Vieni da Me con Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi. La Balivo accoglie i suoi ospiti con una mise sensuale che ancora una volta gioca con le trasparenze. La presentatrice appare in studio con una morbida casacca in tulle nero, che svela la lingerie scura, abbinata a un paio di leggings in pelle lucida. La bella Caterina lascia senza fiato il pubblico, già entusiasta nell’accogliere Stefania ...

Caterina Balivo - gaffe in diretta tv su Bianca Guaccero : Caterina Balivo è la protagonista di una gaffe su Bianca Guaccero a Vieni da Me. Un errore, quello della conduttrice, che è sfuggito a molti e che coinvolge la collega, subentrata alla guida di Detto Fatto, il programma creato e portato al successo da lei. Nel corso di uno degli ultimi appuntamenti con Vieni da Me, la Balivo ha presentato Una storia da cantare, il nuovo show in prima serata su Rai Uno condotto da Bianca Guaccero ed Enrico ...

Caterina Balivo - fan estasiati dalla nuova foto e lo notano subito : “Sotto l’impermeabile nulla” : Caterina Balivo è diventata la regina del pomeriggio di Rai1 da quando ogni giorno fa compagnia agli spettatori con ospiti e interviste esclusive a ‘Vieni da me’, il talk di cui è la padrona di casa assoluta. Ma come sa bene il suo pubblico, la conduttrice 38enne, tra le più amate del piccolo schermo, è anche un’influencer seguitissima. E infatti può essere considerata anche una regina di Instragam, visto che ogni giorno regala ai suoi ...

Nicola Pietrangeli gaffe in tv Caterina Balivo costretta ad intervenire : L’ex tennista Nicola Pietrangeli è stato ospite al programma “Vieni da me” e ha fatto una serie di gaffe, tanto che Caterina Balivo è stata costretta a intervenire, durante l’intervista, l’ex tennista sarebbe in corso in una serie di gaffe che hanno fatto esplodere la polemica sui social. Parlando del suo compleanno, Pietrangeli avrebbe detto ironico: «Sono nato l’11 settembre e per il mio compleanno ho chiesto ai miei ...

Vieni da Me - Nicola Pietrangeli fa una serie di gaffe : “Mi chiamavano vecchio pedofilo”. Caterina Balivo interviene : L’ex tennista Nicola Pietrangeli è stato ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” dove ha parlato a cuore aperto della sua carriera ma anche della sua vita privata. Nel farlo però, il campione si è lasciato scappare una serie di gaffe che hanno scatenato la polemica sui social. “In Australia, l’equivalente di PlayBoy ci avevano chiesto di posare nudi. Se l’ho fatto? Sei matta? Ci avevano offerto anche dei ...

Caterina Balivo - il post malinconico : «A volte stare in precario equilibrio è devastante». Fan preoccupati : Caterina Balivo, il post malinconico: «A volte stare in precario equilibrio è devastante». Fan preoccupati. Oggi, la conduttrice di Vieni da me ha condiviso su Instagram...

Caterina Balivo - l’ospite esagera e lei lo blocca così : “No - non si scherza su queste cose!” : A Vieni da me Caterina Balivo ha ospitato e intervistato Nicola Pietrangeli, che è considerato il più grande tennista italiano di sempre. Il campione si è raccontato a cuore aperto nello studio di Rai1, parlando della sua carriera e della sua vita privata ma durante l’intervista, che va in onda in diretta, è incappato non in una ma in una serie di gaffe che hanno fatto esplodere la polemica sui social e costretto la padrona di casa a ...

Caterina Balivo - la frecciatina su Bianca Guaccero non passa inosservata. I fan non perdonano : “Ma ti rendi conto?” : Incredibile siparietto quest’oggi al classico appuntamento con ‘Vieni da me’. La conduttrice Caterina Balivo ha commesso una gaffe clamorosa, anche se i più maligni ipotizzano che si sia trattato di un errore volontario per lanciare una vera e propria frecciatina alla diretta interessata. Caterina si è collegata in diretta con l’artista Enrico Ruggeri, il quale per tre sabato consecutivi sarà impegnato con il programma ‘Una storia da cantare’ ...

“Belen l’ha rubata alla Rai!”. Caterina Balivo lo svela in diretta. Il retroscena sulla Rodriguez che nessuno conosceva : La faida tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, nata su Instagram a colpi di stories e frecciatine, è approdata in televisione. Le ipotesi che si leggono sono riconducibili ai motivi più disparati, ma pare che sia stata la scelta di Belen di impartire lezioni di make up con tutorial di grande impatto social sia al centro della diatriba tra le due protagoniste di questa querelle. “Se parlo rovino famiglie”, era stata la risposta di Giulia De ...

Nicola Pietrangeli - serie di gaffe a Vieni da me. Caterina Balivo costretta a intervenire : «Non si può scherzare su questo...» : Nicola Pietrangeli, serie di gaffe a Vieni da me. Caterina Balivo costretta a intervenire. Oggi, il campione, considerato il più grande tennista italiano di sempre, è stato ospite del...

Belen Rodriguez contro Giulia De Lellis : Caterina Balivo dice la sua : Caterina Balivo a Vieni da me si espone sulla presunta querelle tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis Nella puntata di oggi di Vieni da me, Caterina Balivo ha parlato di gossip con alcuni suoi ospiti, tra i quali Stefano Dominella. E con loro ha anche affrontato il tema della settimana che più ha acceso gli animi sui media: Giulia De Lellis e Belen Rodriguez sono ai ferri corti? Difatti lo sfogo di Sabato scorso fatto dalla popolare influencer ...

Belen - Giulia e i tutorial : Caterina Balivo svela il segreto della Rodriguez : La truccatrice di Belen: Caterina Balivo parla della faida con Giulia De Lellis e difende l’argentina La faida tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis – nata su Instagram a colpi di stories e frecciatine – è approdata in tv. Caterina Balivo si è occupata del caso a Vieni da me, nel consueto spazio dedicato […] L'articolo Belen, Giulia e i tutorial: Caterina Balivo svela il segreto della Rodriguez proviene da Gossip e Tv.