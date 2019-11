Caso Lega preoccupa governo | domani Consiglio Figc

Elezioni Campania 2020 - Lega e Fdi aprono a Caldoro ma pesa il «Caso Calabria» : «Avevamo pensato a Mara come candidato ideale, ma non vuole candidarsi, quindi ci sarà Caldoro che è stato già un ottimo governatore, è il nostro capogruppo e...

Ferrara - così la sinistra ha montato il Caso migranti anti-Lega : Giuseppe De Lorenzo La rivolta a Ravalle (Ferrara) contro l'arrivo dei profughi: "La Lega non ci aiuta". Ma la vicenda era chiusa da giorni "È tutta una fandonia. Repubblica ha fatto un po' di can can". Non le manda a dire Nicola "Naomo" Lodi, vicesindaco di Ferrara in quota Lega. C'era anche lui sulle barricate tre anni fa quando Goro e Gorino, due piccole frazioni emiliane, si opposero all'arrivo in paese di un gruppo di migranti. ...

Sondaggi politici - la Lega in continua ascesa e l’impatto del Caso Ilva sugli elettori : Gli ultimi Sondaggi politici continuano a evidenziare tendenze di voto sempre più a favore del centrodestra, in primis alla Lega di Matteo Salvini. In questo caso, i consensi degli elettori verso leader e partiti emergono anche alla luce del caso del recesso di Arcelor Mittal dall'ex Ilva di Taranto, al centro del dibattito pubblico e politico dell'ultima settimana.continua a leggere

Liliana Segre - Varese dice sì alla cittadinanza onoraria e anche la Lega vota a favore. Maroni : “Caso diverso da quanto successo in Senato” : La città di Varese ha concesso, con votazione unanime, la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. In un consiglio comunale che ha visto un’ampia partecipazione della popolazione, la mozione proposta dal consigliere Enzo Rosario Laforgia ha ottenuto l’appoggio di tutte le forze politiche. Un lungo applauso ha poi sottolineato l’importanza simbolica della votazione, in una città in cui è iniziato il calvario della senatrice Segre, ...

Caso Orlandi - legale : “Verifica su telefonata rapimento” : Roma, 1 nov. (Adnkronos) – “Quella telefonata sarebbe la prima telefonata in assoluto sul rapimento. E sarebbe stata fatta due ore dopo la scomparsa, alle 21 precisamente, mentre Emanuela è stata vista per l’ultima volta alle 19. Ecco perché faremo un’istanza formale all’autorità giudiziaria vaticana” perché sia fatta una verifica. Lo dice all’Adnkronos Laura Sgrò, legale della famiglia di , la ...

Lega : Conte riferisca in senato sul Caso Fiber : Lega: "Conte riferisca urgentemente in Aula in senato sul caso Fiber per chiarire sul possibile conflitto di interessi tra l'incarico istituzionale

"Conte riferisca urgentemente in Senato sul Caso Fiber". La richiesta della Lega : “Conte riferisca urgentemente in Aula in Senato sul caso Fiber per chiarire sul possibile conflitto di interessi tra l’incarico istituzionale che attualmente ricopre e la sua professione di avvocato così come hanno evidenziato alcuni organi di stampa italiani e stranieri”. E’ la richiesta che la Lega avanza oggi nel corso della capigruppo a Palazzo Madama.“Chiedo ufficialmente alla presidente Casellati - dice ...

Caso Fiber - Conte : “Ho chiarito con Autorità per la Concorrenza. Nessun legame con il fondo di investimento indagato in Vaticano” : Giuseppe Conte affronta in prima persona il Caso Fiber 4.0. La questione “è stata affrontata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – afferma in una nota il presidente del Consiglio, dopo che la notte scorsa a respingere le accuse era stato Palazzo Chigi – Ho fornito all’Autorità tutte le informazioni richieste” e “con lettera del 24 gennaio 2019, il Segretario Generale dell’Autorità Garante ...

Il Pd porta il Caso Lega-Russia in Parlamento dopo l'inchiesta di Report : "Disegno pericoloso. Che fa il Governo? : Parte dall’inchiesta di Report del 21 ottobre sul caso Lega-Russia l’interrogazione indirizzata al premier Conte da due parlamentari del Pd. I senatori Franco Mirabelli e Dario Parrini nel loro documento ricordano come Matteo Salvini si sia sempre rifiutato di rispondere in merito alla vicenda. Ma, dopo quanto messo in luce dall’inchiesta intitolata “La fabbrica della paura” il quadro si è ...

Irlanda del Nord - Londra legalizza le nozze gay e liberalizza l’aborto : prima era vietato in Caso di incesto e stupro : Giornata storica per l’Irlanda del Nord che ha legalizzato il matrimonio tra omosessuali e liberalizzato l’aborto. L’ufficializzazione è arrivata a mezzanotte di lunedì 21 ottobre quando è scaduto il termine per i legislatori locali per sollevare obiezioni ai cambiamenti proposti da Londra: i parlamentari britannici avevano già approvato a luglio la depenalizzazione dell’aborto e la creazione di un accesso legale ai servizi di ...

Così la delega per il Commercio estero diventa un Caso politico : Roma. La prima volta, il 26 settembre, toccò a Stefano Buffagni. Bisognava individuare un responsabile del governo che s’intendesse di Commercio da mandare in quel di Tianjin, per il Business Forum Italia-Cina: e Luigi Di Maio, non sapendo chi incaricare, chiese al neo viceministro dello Sviluppo di

Caso Cucchi - il legale della famiglia di Stefano : “Temiamo che continuino i depistaggi” : L'avvocato della famiglia Cucchi, Fabio Anselmo, è tornato a parlare del "rischio dei depistaggi, che sono iniziati nel 2009, ma sono poi continuati nel 2015 e anche nel 2018. E noi temiamo che continuino ancora" sul Caso di Stefano, a meno di una settimana dal decimo anniversario della sua morte. Ilaria Cucchi: "Chiedo solo rispetto per mio fratello".Continua a leggere

Caso Regeni - scarcerato dopo 2 anni uno dei legali della famiglia : una speranza per la verità mentre in Egitto aumenta la repressione : scarcerato uno dei legali della famiglia di Giulio Regeni: una speranza nella strada verso una soluzione del Caso, nel marasma repressivo messo in atto dal regime egiziano. Ibrahim Metwaly Hegazy, avvocato egiziano e attivista per i diritti umani, membro fondante dell’Ecrf, la Commissione egiziana per i diritti e la libertà, era stato fermato nel settembre 2017 all’aeroporto internazionale del Cairo mentre si stava imbarcando su un volo con ...

Caso NBA-Cina - cancellati tutti gli eventi stampa legati alla partita Lakers-Nets di Shanghai : La NBA ha deciso di cancellare tutti gli eventi stampa legati alla partita Lakers-Nets giocatasi a Shanghai: l’azione è una risposta al clima ostile creatosi dopo le reazioni di Pechino al tweet di Morey Giorni di accese tensioni fra NBA e Cina. Il tweet del gm dei Rockets, Daryl Morey, a favore delle proteste ad Hong Kong, ha innescato un vero e proprio Caso diplomatico in grado di creare un clima ostile verso la lega, le franchigie ...