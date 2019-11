Cara Silvia Romano | oggi l’Italia si ricorderà di te E poi chissà

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019), 20 novembre 2019,sidi te. Fiumi d’inchiostro e poi. Al di là di qualche ostinato collega, questo anno poco si è saputo e scritto di te. Forse il silenzio aiuta le indagini? Forse. O forse favorisce l’oblio e con esso i rapitori. Dicono tu sia in Somalia, ora. In mano a estremisti vicini agli shebaab. È dila notizia del mandato d’arresto da parte delle autorità somale contro una ventina di loro. Tutti ci auguriamo che sia il preludio alla tua liberazione. In questo anno, poche notizie, alcune contraddittorie e irrispettose. Come spesso accade, la ricerca della verità rimesta nel torbido e a volte vi si confonde. Difficile dire fino a dove si spinge la volontà di fare chiarezza e dove invece inizino veri e propri depistaggi. Se si sia mantenuto il riserbo per agevolare le indagini o per insabbiarle. Di certo, c’è chi non demorde. Poco ...

