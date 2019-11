Caporalato | boom nel terziario | tra facchini e trasportatori il 28% dei casi di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019)e, da qualche tempo, rider. Il settore, con il suo 28% di irregolarità emerse fra il 2018 e il 2019, si scopre nuovo incubatore di lavoro nero e, sorpassando l’industria e ponendosi subito dopo l’agricoltura. Con un macrogruppo, quello della logistica, dove lo sfruttamento è sempre più impattante. È la grande novità che emerge dai dati sull’azione della task-force dei carabinieri delle Unità specializzate e delle stazioni territoriali, messa in campo negli ultimi 2 anni grazie agli sforzi comuni dei Nas (Nucleo antisofisticazione per la tutela della salute), guidato dal generale Adelmo Lusi, e dei Nil (Nucleo ispettorato del lavoro), agli ordini del generale di brigata Gerardo Iorio. Oltre 28mila aziende controllate e 5mila denunce in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro negli ultimi due anni, per un’evasione fiscale che ammonta ad oltre ...

