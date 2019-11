Campidoglio | dal 21 al 27 novembre eventi di Contemporaneamente Roma

Campidoglio : ecco gli appuntamenti di Contemporaneamente Roma 2019 dal 15 al 20 novembre : Fino al 31 dicembre torna la nuova stagione di Contemporaneamente Roma. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione promossa dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale, si afferma sempre più come un appuntamento fondamentale per la valorizzazione della produzione culturale contemporanea in città grazie alla partecipazione attiva di tutti e quindici i municipi e un sostegno da parte dell’amministrazione di un milione di ...

Campidoglio - Aci e Fia insieme per costruire percorsi di sensibilizzazione e informazione su sicurezza stradale : Roma – costruire percorsi di sensibilizzazione riguardo l’educazione stradale, garantendo un capillare coinvolgimento delle scuole, in occasione del 17 novembre, ‘Giornata Mondiale dello Studente’, e in corrispondenza dell’E-Prix di Roma 2020, che si svolgerà il prossimo 4 aprile. Azioni che devono inserirsi in un quadro complessivo in cui istituzioni e stakeholders si impegnino, tramite specifiche sinergie, a promuovere la sicurezza ...

Campidoglio - inquinamento : dal 1 novembre stop a auto diesel EURO 3 in anello ferroviario : Roma – Dal 1 novembre scatta il divieto di circolazione permanente dei veicoli diesel EURO 3 nella Ztl anello ferroviario. La misura punta a contenere l’inquinamento atmosferico e a salvaguardare la salute dei romani, in ottemperanza delle normative anti-smog. Il divieto sarà in vigore dal lunedì al venerdì (dalle ore 00.00 alle ore 24.00), ad eccezione dei festivi infrasettimanali. Ne saranno escluse alcune categorie di veicoli ...

Grancio : segreto su atti imposto da Campidoglio è fuori dalla legalità : Roma – “L’Amministrazione Raggi ha oggi ufficializzato che la procedura di approvazione dello Stadio di Tor di Valle gode di uno status speciale, una sorta di segreto di stato, che impedisce, in violazione della legge, non solo ai cittadini e alle associazioni civiche, ma anche ai consiglieri comunali, di accedere agli atti fondamentali. E’ una situazione di totale illegalità, con la quale si impedisce persino ai titolari del mandato elettivo di ...

Campidoglio - approvato Print di Pietralata. Dal 2020 via ai lavori : Roma – Nel 2020 al via i cantieri delle prime 9 opere pubbliche previste nel programma di riqualificazione Print di Pietralata, un programma di recupero e rigenerazione che riguarda una superficie complessiva di 632mila metri quadrati (63 ettari) di cui oltre 200mila metri quadrati di verde pubblico e aree per servizi locali, 76mila metri quadrati di residenziale e quasi 36mila metri quadrati tra viabilità e parcheggi per un totale di 29 ...

Pd Campidoglio : chiesta presenza Soumahoro in Aula - siamo solidali con lui : Roma – “Quanto appreso ieri dal quotidiano Repubblica riguardo al grave e triste episodio occorso ad Aboubakar Soumahoro lascia un forte sgomento. Purtroppo non e’ l’unico episodio del genere, e’ da tempo che in citta’ si moltiplicano focolai di odio razziale e sociale. Le reazioni peggiori sono l’indifferenza e la banalizzazione. A partire dalle istruzioni capitoline va dato un segnale di civilta’ ...