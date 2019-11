Camera di commercio | l' accusa della Procura | consulenze illecite | danno di 280mila euro

Rifiuti : Rap-Camera commercio Palermo siglano ‘patto per città pulita’ : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – La Rap, azienda che gestisce la raccolta Rifiuti a Palermo, e la Camera di Commercio hanno siglato un “patto di ferro” per “offrire a imprese e cittadini una città pulita”. “La fattiva collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’azienda che eroga il servizio e le associazioni di categoria diventa un tassello importante per la città in termini di decoro urbano ...

Venezia : da Camera commercio 500 mila euro per le imprese danneggiate : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - La Camera di Commercio di Venezia Rovigo stanzia 500.000 euro di risorse a favore delle imprese di tutto il litorale che va dal Tagliamento al Delta del Po e della città di Venezia duramente provate dall’alta marea che ha investito il territorio negli ultimi giorni. La

Milano. Comune e Camera di commercio insieme per la diffusione dei servizi digitali : Comune di Milano e Camera di commercio di Milano Monza Brianza insieme per accelerare la trasformazione digitale della città. L’Amministrazione

Camera di Commercio del Sud Est criticata da associazioni di categoria : La Camera di Commercio del sud-est contestata dalle associazioni di categoria. Agci, Cna, Confcooperative, Confimprese, Legacoop, Unci

Venezia : Camera commercio - 84 studenti in alternanza nelle imprese artigiane (2) : (Adnkronos) - Tra i mestieri documentati dai ragazzi quelli di un cantiere nautico, saloni di acconciatura, attività di ristorazione, meccanici, estetiste, lavanderie, impiantistica, metalmeccanica e lavorazione del legno. “I recenti dati sull’occupazione ci dicono che circa il 70% delle assunzioni

Venezia : Camera commercio - 84 studenti in alternanza nelle imprese artigiane : Venezia, 5 nov. (Adnkronos) - Sono in totale 84 gli studenti dell’area metropolitana di Venezia che durante l’anno scolastico 2018/2019 hanno partecipato al progetto 'La generazione z racconta il futuro dell'artigianato' promosso da Camera di Commercio di Venezia Rovigo in partnership con Confartigi

Pmi : Camera commercio Venezia - 600 mila euro per l'internazionalizzazione : Venezia, 30 ott. (Adnkronos) - È disponibile fino al 29 novembre 2019 sul sito della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e delle altre Camere di Commercio del Veneto, della Regione del Veneto e di Ebav il nuovo bando a sostegno della partecipazione delle PMI del settore secondario e delle imprese

Palermo : cantieri rifiuti e ztl - patto Camera Commercio-Comune (2) : (Adnkronos) - "La presenza della Camera di Commercio a tutti questi tavoli di confronto – ha sottolineato l’assessore Giusto Catania – ha una valenza fondamentale. La Camera di Commercio rappresenta per il Comune l’interlocutore istituzionale necessario per dialogare con il mondo delle imprese. La c

Palermo : cantieri rifiuti e ztl - patto Camera Commercio-Comune : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - cantieri, dehors, ztl, car sharing. Parte una collaborazione istituzionale tra la Camera di Commercio di Palermo e il Comune su tutti i fronti caldi che riguardano la città. Il patto è stato suggellato durante una riunione della giunta Camerale alla quale ha partecipat