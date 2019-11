Calciomercato Napoli | Mertens nel mirino del Montreal | i dettagli

Calciomercato Napoli : il papà di Haaland incontra il Manchester United : Calciomercato Napoli: il papà di Halaand incontra il Manchester United ULTIME NOTIZIE Calciomercato Napoli – 26 gol stagionali, è uno degli attaccanti più in auge di questo momento. Erling Haaland, dopo un vero e proprio inizio super, è al centro di moltissime voci di mercato che lo vedrebbero lontano dal Salisburgo già nella prossima finestra […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato Napoli: il papà di Haaland incontra il Manchester ...

Calciomercato Milan : il PSG avrebbe puntato Paquetá - Mirabelli consiglia Kessie al Napoli : Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, sta nuovamente cercando di pescare rinforzi in Serie A. Thiago Motta, Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Thiago Silva e Marco Verratti sono solo alcuni dei giocatori di alto profilo che Leonardo ha acquistato dal campionato italiano durante il suo primo contratto con il i francesi dal 2011 al 2013. Ora che il brasiliano è tornato a Parigi dopo un periodo in cui ha svolto il ruolo di ...

Calciomercato Napoli - Berge gela i tifosi : ”Sogno il Liverpool” : Calciomercato Napoli, Berge gela i tifosi: ”Sogno Anfield”. Ma la società partenopea punta ancora sul calciatore Calciomercato Napoli – Attraverso alcune dichiarazioni rilasciate sul canale TV9, il calciatore norvegese attualmente in forza al Genk ha allontanato il Napoli dal suo futuro. Obiettivo dichiarato di Giuntoli e ADL, Sander Berge esprime una preferenza chiara per quanto […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato ...

Le notizie del giorno – La linea dura del Napoli - il caso Cristiano Ronaldo e le ultime di Calciomercato : Le notizie del giorno – Prosegue la linea dura in casa Napoli, nessun passo indietro nel rapporto incrinato tra società e calciatori. Trite e ritrite le ultime vicende del club partenopeo, con la questione rinnovi ai senatori e il rifiuto di andare in ritiro in seguito ai cattivi risultati. Poi le parole di Ancelotti, il pugno duro della proprietà e il comunicato con tanto di silenzio stampa. Silenzio stampa che si protrae ormai da ...

Calciomercato : torna a parlare Florenzi ‘voglio mettere in difficoltà Fonseca’. Napoli in agguato : Calciomercato: torna a parlare Florenzi ‘voglio mettere in difficoltà Fonseca’. Napoli in agguato Calciomercato: torna a parlare Florenzi ‘voglio mettere in difficoltà Fonseca’. Napoli in agguato – A margine della splendida vittoria di 0-3 ottenuta dalla nazionale italiana ai della Bosnia, torna a parlare Alessandro Florenzi. L’attuale capitano della Roma è al centro di numerose […] Leggi ...

Calciomercato Napoli - Allan ha deciso : vuole andare via e preferisce la Juventus : Calciomercato Napoli, Allan ha deciso: vuole andare via e preferisce la Juventus Calciomercato Napoli, Allan ha deciso: vuole andare via e preferisce la Juventus – La situazione in casa Napoli potrebbe tornare verso la normalità dopo il tanto atteso confronto tra ADL e la squadra, con Carlo Ancelotti che si trova ancora nella difficile posizione […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato Napoli, Allan ha deciso: vuole andare via e ...

Calciomercato Napoli : ecco i due nomi per la sessione invernale : Il quotidiano sportivo TuttoSport fa il punto sul Calciomercato del Napoli di gennaio. I nomi in questione sono quelli di Castagne e Gagliolo. L’edizione odierna di TuttoSport fa il punto sui probabili rinforzi per il Calciomercato di gennaio riguardante il Napoli. ecco uno stralcio saliente riportato dalla redazione di ForzAzzurri.net: “Per gennaio, il nome più gettonato è quello di Castagne. Le trattative tra il belga e ...

Calciomercato : Florenzi verso il Napoli - la Fiorentina si tira fuori dalla corsa : Calciomercato: Florenzi verso il Napoli, la Fiorentina si tira fuori dalla corsa. L’annuncio del direttore sportivo Daniele Pradè Calciomercato: Florenzi verso il Napoli, la Fiorentina si tira fuori dalla corsa – Negli ultimi giorni si era diffusa su gran parte delle testate sportive nazionali, la possibilità che Alessandro Florenzi, in rotta con il club capitolino, […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato: Florenzi verso il ...

Calciomercato - l’ag. di Cavani a Calcionapoli1926 : ”Contatti con club italiani” : Calciomercato, l’ag. di Cavani a Calcionapoli1926: ”Contatti con club italiani”. Si tratta della soluzione più gradita ai tifosi partenopei Calciomercato, l’ag. di Cavani a Calcionapoli1926: ”Contatti con club italiani” – Il ritorno di Edison Cavani è un sogno che viene giornalmente coltivato dai tifosi partenopei. Per il Matador, Napoli è stata la città del suo […] Leggi tutto L'articolo ...

Ultimissime Calciomercato Napoli : PSG alla carica per Allan. ADL tentato : Ultimissime calciomercato Napoli: PSG alla carica per allan. ADL tentato Ultimissime calciomercato Napoli: PSG alla carica per allan. ADL tentato – Il portale online calciomercato.com, spiega come i rapporti tra allan ed il Napoli si siano ormai incrinati. Dopo un primo interesse avanzato dalla Juve, come vi avevamo anticipato in precedenza, sul brasiliano sarebbe pronto […] Leggi tutto L'articolo Ultimissime calciomercato Napoli: ...

Calciomercato Napoli - Il Mattino : accelerata per Ibra - c’è l’offerta di ADL : Calciomercato Napoli, Il Mattino: accelerata per Ibra, c’è l’offerta di ADL Calciomercato Napoli, Il Mattino: accelerata per Ibra, c’è l’offerta di ADL – In un pezzo comparso questa mattina su ”Il Mattino”, a firma di Marco Giordano, si legge che il Napoli ha tentato un primo approccio per Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore è al momento […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato Napoli, Il Mattino: ...

Le notizie del giorno – Lo sceicco interessato al Napoli - il retroscena shock di Asprilla - le bombe di Calciomercato : Le notizie del giorno – “Alla fine di una stagione nella quale da gennaio avevo praticamente smesso di giocare non per mia volontà né per problemi fisici, l’allenatore mi dice che farò parte del gruppo pur perdendo la centralità. Accetto di rimettermi in gioco, sono all’ultimo anno di contratto. Poco prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti, però, ricevo un sms dal team manager, l’ex arbitro Romeo: ‘Tu non vieni’. ...

Calciomercato Juventus - sondaggio per Mertens : possibile sgarbo al Napoli a gennaio : Continuano ad arrivare indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, sta già pensando alla prossima sessione invernale, che aprirà a gennaio. Nelle ultime ore, la dirigenza sabauda starebbe valutando con grande attenzione la situazione di Dries Mertens, forte attaccante del Napoli. Il futuro del giocatore belga sarebbe al momento in bilico. Mertens, infatti, non avrebbe un buon rapporto con il ...

Calciomercato Napoli - arriva Berge : pronti 20 milioni per lui : Calciomercato Napoli, arriva Berge: pronti 20 milioni per lui Calciomercato Napoli Berge| Nonostante il momento delicato, il Napoli riesce ad alzarsi e a pensare anche al mercato. Gli azzurri, secondo la Gazzetta dello Sport, si è infatti fiondato su un centrocampista, che sembra addirittura aver bloccato. Ecco tutti i dettagli. “L’epurazione prevista pretenderà degli investimenti mirati in quei ruoli in cui l’organico diverrà ...