Calciomercato Milan | duello con l' Inter per Xhaka | Calhanoglu apre alla Bundesliga

Calciomercato Milan - ok della proprietà per Gaston Pereiro : Maldini tentato dall’acquisto : Inizia a muoversi il Calciomercato del Milan in vista della sessione invernale di trattative. Il nome nuovo che orbita attorno al mondo rossonero è quello di Gaston Pereiro, calciatore classe 1995 che attualmente milita nelle file del Psv Eindhoven. Milan, Gaston Pereiro potrebbe arrivare già a gennaio Gaston Pereiro rientra appieno nei parametri della proprietà Milanista, che vuole in squadra giovani talenti di prospettiva. Il ...

Calciomercato Milan : Kean possibile soluzione per gennaio - piace anche alla Roma (RUMORS) : Il Calciomercato invernale potrebbe regalare clamorose trattative per la Serie A non solo riguardanti le principali protagoniste Juventus e Inter ma anche le altre società che lottano per rilanciarsi dopo un inizio di stagione non di certo ideale. Una di queste è il Milan di Elliott, che arranca in campionato ed è lontana dai posti utili per la qualificazione alle coppe europee. Una delle esigenze principali della rosa Milanista è una punta che ...

Juventus - Calciomercato.it : Demiral al Milan a gennaio - Donnarumma a giugno in bianconero : Dopo la bella vittoria dell nazionale italiana, la decima su dieci partite nel girone di qualificazione agli Europei 2020, è tempo di pensare alla Serie A: nel weekend riprende infatti il campionato. Oltre che di calcio giocato, i media sportivi continuano a lanciare interessanti indiscrezioni sul mercato. Nelle ultime ore è Calciomercato.it ad alimentare una voce di mercato che riguarderebbe il Milan e la Juventus, una trattativa che potrebbe ...

Calciomercato Milan : il PSG avrebbe puntato Paquetá - Mirabelli consiglia Kessie al Napoli : Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, sta nuovamente cercando di pescare rinforzi in Serie A. Thiago Motta, Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Thiago Silva e Marco Verratti sono solo alcuni dei giocatori di alto profilo che Leonardo ha acquistato dal campionato italiano durante il suo primo contratto con il i francesi dal 2011 al 2013. Ora che il brasiliano è tornato a Parigi dopo un periodo in cui ha svolto il ruolo di ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic per 6 mesi : in estate possibile scambio Belotti-Piatek : Piatek aveva iniziato bene la sua carriera con i rossoneri dopo il suo arrivo dal Genoa nella finestra di gennaio scorso, tuttavia in questa stagione ha segnato solo un gol da azione e ciò ha portato dei dubbi sul suo futuro. Il Milan, infatti, sarebbe sul mercato alla ricerca di un attaccante e secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', Piatek potrebbe lasciare il Milan per 6 mesi nel caso arrivasse Ibrahimovic, con il Genoa interessato a ...

Calciomercato - colpo super della Juventus : la proposta del Milan al Torino - ritorno di fiamma per la Roma : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, occasione per le dirigenze per tuffarsi sul mercato con l’intenzione di anticipare i tempi per le sessioni di gennaio e di giugno. Ecco tutte le trattative nel dettaglio che riguardano le squadre del massimo campionato e non solo. Juventus – Ivan Rakitic è pronto a lasciare la Juventus nel prossimo mercato di gennaio. Secondo ‘Sport’, ...

Calciomercato Milan gennaio - in tre pronti a partire : Il Calciomercato del Milan in prospettiva di gennaio sta entrando nelle ore più febbrili. Si è già da tempo cominciato a vociferare intorno alle possibili partenze, così da far cassa per nuovi innesti. La stagione non è iniziata come si sperava e la società pare intenzionata ad investire per risollevare morale e classifica. Sembrerebbe proprio che il Calciomercato del Milan a gennaio possa portare una rivoluzione tra gli uomini a ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Demiral-Donnarumma con il Milan : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus: le ultime notizie si concentrano su Gianluigi Donnarumma, forte portiere del Milan nonché uno dei fiori all'occhiello della scuderia di Mino Raiola. Il giovanissimo portiere ha un contratto in scadenza nel 2021 e sarà molto difficile arrivare al rinnovo con il Milan. Il club rossonero, infatti, è alle prese con il Fair Play Finanziario, mentre ...

Calciomercato - spettacolo di stelle : estate caldissima sull’asse Juve-Inter-Milan [NOMI E DETTAGLI] : In queste pagine dedichiamo spesso, anche fuori periodo, un trafiletto al Calciomercato. Quasi ogni giorno, perché effettivamente il mercato non si ferma mai. E’ sempre in fermento, sempre in movimento. Le grandi società si muovono per tempo, in anticipo. Scrutano, osservano, sanno quando è il momento di fermarsi e quando quello di affondare. Ed è proprio sulla base di questi elementi che anche la Gazzetta dello Sport di oggi dedica ...

Calciomercato Milan - Elliot avrebbe aperto ad Ibrahimovic : Borini e Rodriguez in uscita : Da quanto si apprende dagli operatori specializzati in Calciomercato, i rossoneri sono uno dei tre club in Italia interessati all'idea di acquistare Zlatan Ibrahimovic, che sarà senza contratto una volta che la finestra di gennaio si aprirà. Ci sono state costanti speculazioni su Ibrahimovic ed il suo ritorno al Milan, adesso che l'ex attaccante del Paris Saint Germain e del Manchester United ha scelto di non rinnovare con i Los Angeles Galaxy i ...

Calciomercato Milan - tre cessioni per arrivare a… Ibrahimovic : Calciomercato Milan – Momento difficilissimo per il Milan, il club rossonero sta disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative, il club rossonero sembra destinato a lottare per la salvezza fino al termine del campionato. La squadra di Stefano Pioli nell’ultimo match ha perso contro la corazzata Juventus, nel complesso è stata una buona prestazione ma a preoccupare è la classifica. Nel prossimo match la ...

Calciomercato - Calabria tra i possibili partenti a gennaio : succosa plusvalenza in vista per il Milan : Futuro in bilico per Davide Calabria, che potrebbe lasciare il Milan già a gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il terzino destro rossonero potrebbe essere tra i sacrificabili nella sessione invernale di Calciomercato. Il calciatore classe 1996, cresciuto nelle giovanili rossonere, potrebbe finire nella Liga spagnola, dove sono diverse le squadre interessate a lui. Il suo cartellino è valutato dal Milan attorno ai 10 milioni di ...

Calciomercato Milan - l'ex Juventus Kean possibile rinforzo di gennaio : In questo inizio stagione, sono diverse le deluse in Serie A che non stanno rispettando gli obiettivi stabiliti ad agosto: su tutte spiccano Napoli e Milan, la prima lontana diversi punti dalla prima in classifica, la Juventus, mentre la squadra attualmente guidata da Pioli è più vicina alla zona retrocessione che a quella per l'Europa League. Probabile che a gennaio la società di Elliott possa investire in maniera massiccia sul mercato, con ...

Calciomercato - bomba dalla Spagna su Cristiano Ronaldo : due nomi per il Milan - sorprese di Spal - Verona e Lecce : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, l’Italia in campo per un doppio appuntamento. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul fronte Calciomercato con l’obiettivo di anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Ecco tutte le ultime trattative nel dettaglio. NAPOLI – “Se il Napoli abbia già bloccato Berge? Ho letto in giro e non è così. Che il Napoli sia ...