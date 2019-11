Calcio | José Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019)torna in panchina! Il portoghese è ildel, che ieri sera aveva esonerato Maurichio Pochettino. Poche ore dopo l’allontanamento del tecnico che aveva portato gli Spurs alla finale di Champions League, la società londinese non ha perso tempo ed è arrivata ad una decisione quasi immediata, scegliendo la sua nuova guida tecnica. Quasi un anno dopo il suo esonero dal Manchester United,ritorna a guidare una squadra e lo fa ancora in Premier League. Il portoghese comincerà la sua avventura sabato alle 13.30 e sarà subito una sfida particolare per il, che affronta il West Ham in uno dei tanti derby londinesi. Gli Spurs sono in una situazione di classifica molto preoccupante, visto che si trovano al 14esimo posto con soli 14 punti, addirittura a -11 dalla zona Champions League. Servirà dunque una grande rimonta aper ...

MarioGiunta : • Il Tottenham esonera Pochettino. Dopo 4 mesi terribili era quasi inevitabile. Adesso il futuro si chiama Jose Mou… - Eurosport_IT : José Mourinho torna in panchina: allenerà il Tottenham, contratto fino al 2023! ????????? ? - H0PESTR0M : RT @raffaelecaru: Bentornato Josè. Il calcio aveva bisogno del tuo ritorno ? Spiegare chi é #Mourinho per chi lo ha vissuto e avuto è impo… -