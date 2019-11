Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Guardate la fotografia di questa copertina: l’uomo in giacca e pantaloni, con la sigaretta accesa e una busta di plastica del supermercato è Michel. Pseudonimo di Michel Thomas, l’autore di La carta e il territorio (con cui vinse il Premio Goncourt nel 2010), Sottomissione (2015), Serotonina (2019) e molti altri, divenne celebre in tutto il mondo grazie a Le particelle elementari (1998) - da cui poi venne tratto anche un film - che aveva sulla copertina proprio quella foto. A scattarla, sempre in quell’anno, fu Renaud Monfourny, il primo a fotografarlo in maniera professionale. “Mi ricordo che, recatomi a casa sua, ero rimasto impressionato dallo squallore in cui viveva”, spiega il fotografo. “All’epoca addebitavo la cosa a una certa povertà; poi ho capito che era anche uno stile di vita”. La gente ha ...

HuffPostItalia : 'Cahier' è il libro di Houellebecq su Houellebecq. La rock star della letteratura in continuo movimento - robgrazioli : RT @La_Lettura: Neil Young ha salvato Michel Houellebecq. Esce in Italia il «Cahier» che raccoglie testi del (e sul) più celebre e controve… - luigiscaffidi : RT @La_Lettura: Neil Young ha salvato Michel Houellebecq. Esce in Italia il «Cahier» che raccoglie testi del (e sul) più celebre e controve… -