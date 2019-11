Cade gru nel cantiere del nuovo Ponte Morandi | feriti 3 operai

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Incidente sul lavoro questa mattina a Genova, all'interno delper la ricostruzione del. Intorno alle 11 e 40 una gru si è inclinata, abbattendosi su uno degli impalcati che si trova a terra per le operazioni di assemblaggio. Nell'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, sono rimasti lievementetre. I tre lavoratori, dopo essere stati sottoposti alla prime cure sul posto, sono stati trasportati dai sanitari del 118 in codice giallo all'ospedale Villa Scassi. Secondo quanto trapelato, sarebbero rimasti solo contusi e le loro condizioni non sarebbero gravi. "Gli- spiega la struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto sul torrente Polcevera - sono al lavoro per rimettere in sicurezza l'area".Intanto, ci sono nuovi indagati nell'ambito dell'inchiesta sui report edulcorati, l'indagine nata da quella principale sul...

