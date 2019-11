Bufera sul vip per questa foto scattata nella Valle dei Templi Ecco perché

Stefano Cucchi - Palozzi su Fb : «Lui tossico - Ilaria lo sfrutta». Bufera sul consigliere laziale (che cancella il post) : «Stefano Cucchi era un tossico e la sorella sfrutta la sua morte per fare carriera politica». E' la sintesi del post di Adriano Palozzi, consigliere regionale e tra i fondatori di...

Cucchi - Bufera sul vicepresidente del Consiglio regionale Palozzi : "La sorella sfrutta il fratello tossico" : È bufera sul vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Adriano Palozzi. Il totiano è finito nel mirino delle critiche per aver accusato la sorella di Stefano Cucchi di aver sfruttato la tragedia per un briciolo di notorietà. "Stefano ha avuto finalmente giustizia (Bah)! La sorella finalmente

Giulia Cavaglià e Francesco Sole - Bufera sull’ex tronista di Uomini e Donne e il fidanzato. L’accusa è pesantissima : La storia d’amore tra lo scrittore Francesco Sole e Giulia Cavaglià prosegue nel migliore dei modi. Il rapporto tra i due si sta consolidando sempre più. A dare la benedizione è stata anche una persona speciale: l’autrice di ‘Uomini e Donne’ Raffaella Mennoia: “Francesco, ti volevo ringraziare per il libro che mi è appena arrivato. Sai che leggo con molto interesse tutto quello che scrivi, e so che ti sei anche fidanzato con una mia conoscenza, ...

“Ma che fai!”. UeD - Bufera sul tronista Carlo Pietropoli. Il gesto non è passato inosservato : tutti contro di lui : Sarà un trono molto movimentato quello di Uomini e Donne. A quanto si apprende infatti il nuovo tronista è uno di quelli che non le manda a dire e non ha perso tempo nel dimostrarlo. Carlo Pietropoli infatti, il bel moro approdato da poco nello studio di Maria De Filippi ha infatti fatto immediatamente capire di che pasta è fatto. Carlo Pietropoli è uscito con tre ragazze, cioè Jessica, Alice e Bruna. Per vedere come si sarebbe comportata la ...

Giletti-Salvini : 'Saluti alla figlia dallo zio' - Bufera sulle parole del conduttore in tv : Matteo Salvini molto spesso sceglie di dedicare un pensiero ai propri figli. Lo fa quando, nell'esprimere le sue opinioni politiche, sottolinea il fatto che si trovi a parlare da padre, prima ancora che da leader politico. Nel corso della trasmissione 'Non è l'arena', sono stati diversi i temi trattati dal numero uno della Lega, ma ha destato qualche discussione, soprattutto a livello social, il fatto che, dopo aver salutato la figlia, sia ...

“Spendere 12 milioni per cercare Maddie McCann uno spreco di risorse” - Bufera sul poliziotto : John Coxon, ex ufficiale di polizia britannico, ha definito l’indagine da quasi 12 milioni di sterline sulla scomparsa di Madeleine McCann una “farsa”, “uno spreco di risorse”, e ha chiesto alla polizia di mettere fine alle ricerche della bambina scomparsa all'età di tre anni, nel 2007, mentre si trovava in vacanza in Portogallo.Continua a leggere

La serie tv sul massacro del Circeo nella Bufera - Cattleya smentisce contatti con Izzo ma la polemica non si placa : Ci sono progetti destinati a far discutere ancor prima di approdare in video e certamente la serie tv sul massacro del Circeo è una di queste: la produzione targata Cattleya porterà sullo schermo i tragici fatti che sconvolsero l'opinione pubblica nel 1975, quando tre rampolli della borghesia romana, durante una festa nella villa di uno di loro a San Felice Circeo, violentarono e torturarono per ore le giovani Donatella Colasanti e Rosaria ...

Notizie del giorno – Il colpo di gennaio della Juve - Mazzarri nella Bufera - l’annuncio di Marotta sul mercato : IL colpo DI gennaio della Juve – La dirigenza bianconero ha definito il primo colpo per il mese di gennaio. Si tratta di Matias Soulé, talento di Cordoba da aprile in rotta con il Velez Sarsfield e che per caratteristiche viene paragonato ad Angel Di Maria. Paratici ha giocato d’anticipo ed ottenuto l’ok dal calciatore che sarà della Juve a partire da gennaio. Nel frattempo osservatori bianconeri hanno anche visionato Son del ...

Bufera sull’ex ministro Bussetti : 80 missioni ‘fantasma’. Pd : “Corte dei Conti apra indagine” : Bufera sull'ex ministro dell'Istruzione Bussetti, dopo l'inchiesta di Corrado Zunino su 'la Repubblica'. Pd: "La Corte dei Conti apra un'indagine sulle missioni fantasma e i viaggi elettorali dell'ex ministro dell'Istruzione Bussetti, pagati con i soli dei contribuenti. C'è anche il rimborso chiesto per andare a spegnere le candeline per il compleanno di Matteo Salvini: 440,95 euro".Continua a leggere

Ma Roma non è il Far West Bufera sulla frase di Gabrielli : «Che Roma abbia i suoi problemi credo che nessuno lo disconosca, ma arrivare a rappresentare la nostra capitale come Gotham City...». Il capo della polizia, Franco Gabrielli, getta acqua sul fuoco delle polemiche. L'uccisione a Roma di Luca Sacchi «è un fatto gravissimo perché è morto un ragazzo di 24 anni. Un episodio che dovrebbe imporre a ognuno di noi un atteggiamento di grande riflessione e rispetto», sembra mandare a dire all'ex ministro ...

La foto del Duce sul camion per i lavori pubblici : Bufera a Imperia : Non un crocifisso, né qualche “santino” e neppure un “arbre magique”, ma sul parabrezza del camion della segnaletica stradale, che in questi giorni a Imperia si occupa dei lavori di rifacimento della galleria Gastaldi, campeggia la foto del Duce. Proprio lui, Benito Mussolini, capace di scatenare un caso, con Rifondazione Comunista e Potere al Popolo, che alla luce dell'accaduto hanno chiesto al sindaco Claudio Scajola di revocare l'appalto alla ...

Uomini e donne - Sossio e Ursula mostrano Bianca : scoppia la Bufera : Dopo essere stati a lungo i protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati al centro del gossip, per aver mostrato ai follower le prime immagini della loro bambina. Si tratta della primogenita tanto attesa dalla coppia vip del dating show di Maria De Filippi, nata lo scorso 11 ottobre, e che nelle ultime ore ha mandato in visibilio i fedeli sostenitori del noto programma di Canale 5.\\Così, ...

Formula 1 – Ferrari nella Bufera? Le squadre rivali chiedono chiarimenti alla FIA sul motore della Rossa : Ferrari sotto inchiesta? rivali chiedono chiarimenti alla FIA sul motore della Rossa La stagione di Formula 1 non è ancora finita, ma sembra che ormai sia quasi fatta per Lewis Hamilton, vicinissimo al titolo Mondiale. Il britannico ha dispitato un inizio di stagione impeccabile per poi dover fare i conti, da Spa in poi, con una Ferrari quasi rinata e competitiva, che è riuscita a mettere i bastoni tra le ruote alla Mercedes. Le ultime due ...

Bufera sull'Arca di Gallinaro : donazioni - minacce e misteri : Inviate a Gallinaro «Ora et labora». Ma solo nella chiesa della Nuova Gerusalemme. Spogliati dei tuoi averi, donali a Dio. Ma attraverso il «pontefice», autoproclamatosi a...