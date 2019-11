Brigette Lundy-Paine della serie Netflix “Atypical” fa coming out | “Non mi sento uomo o

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 20 novembre 2019) L’attrice americanaha fatto pubblicamenteout, dichiarandosi non-binary, ovvero di non sentirsi in modo assoluto néné donna. L’interprete 25enne è nota soprattutto per la“Atypical”, incentrata sulle vicende di un ragazzo, Sam, con la sindrome di Asperger; lainterpreta Casey, la sorella del protagonista. In passato si era già definita queer, ma su un post Instagram di qualche giorno fa ha fatto chiarezza, invitando chi è come lei a farsi avanti: Sono non-binary, ho sempre pensato di essere un po’ ragazzo, un po’ ragazza, un po’ nessuno dei due. Penso sia più giusto usare il pronome “loro”. Avevo molta paura di rivelarlo. Mache devo farlo per me e per tutti coloro che lottano per l’uguaglianza di genere. Se sei non-binary commenta e celebra te stesso! Siete ...

