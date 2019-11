Bologna | Orsolini chiama Ibrahimovic | “è un campione | se venisse lo accoglieremmo a

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 20 novembre 2019) L’esterno rossoblù ha parlato del suo esordio con gol con la maglia dell’Italia, soffermandosi poi suRiccardodifficilmente dimenticherà il match tra Italia e Armenia, coincisa con l’esordio in maglia azzurra, bagnato anche da un gol e un assist. Lapresse Una serata magica, destinata a rimanere impressa nella mente del giocatore del: “tra il primo e il secondo tempo il mister mi ha detto di scaldarmi subito che probabilmente sarei entrato in campo” le parole dia Sky Sport. “Da qual momento mi sono un po’ agitato, mi sono scaldato in fretta, poi mi ha fatto entrare. Dal momento che sono entrato in campo si sono verificate cose molto piacevoli per me: dal rigore procurato al gol, fino all’assist per Chiesa. È stata una serata pazzesca, magica. Spero sia solo l’inizio. A fine partita l’ho ringraziato ...

