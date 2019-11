Bologna, marocchino accoltella moglie e poi si suicida lanciandosi sotto ad un treno

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Gabriele Laganà I due erano sposati ma non convivevano più. Dopo un incontro in un centro commerciale, ilhato la donna e si è tolto la vitaUna terribile tragedia familiare si è consumata ieri pomeriggio a Castenaso, piccolo comune in provincia di. Undi 29 anni ha aggredito lacon un coltello da cucina all’interno di un centro commerciale e poi, preso dalla disperazione, si è tolto la vita gettandosiun.Secondo una prima ricostruzione dei drammatici fatti, lo straniero avrebbe incontrato la consorte, una 32enne italiana con la quale però non conviveva più, intorno alle 17. Non si sa se quello tra i due fosse un appuntamento concordato. Fatto sta che i coniugi iniziano una accesa discussione che culmina in un violento litigio.All’improvviso l’uomo estrae dalla tasca un grosso coltello da cucina e si ...

