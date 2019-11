Bologna | insulti leghisti sui social all' assessora | Ho paura E parte la

Fonte : repubblica

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Silvia Benaglia attaccata per essere stata in piazza con le "sardine". L'avvocata Cathy La Torre citerà in giudizio Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni: "Ora basta, si esprimerà un giudice su quei post"

