Bologna | gli eroi a 4 zampe lasciati al freddo nel canile

Bologna - accoltella la moglie poi si suicida gettandosi sotto un treno : Un uomo di 29 anni si è tolto la vita oggi pomeriggio gettandosi sotto un treno in corsa nei pressi della stazione di Castenaso. L'uomo poco prima aveva accoltellato la moglie in un centro commerciale ferendola, fortunatamente in modo non grave, a un orecchio. Poi è scappato e si è suicidato.Continua a leggere

Maltempo Bologna : Vigili del Fuoco al lavoro per il recupero degli anziani a Budrio : Proseguono gli interventi di soccorso nella zona di Budrio, anche oggi alle prese con gli allagamenti per l’esondazione del fiume Idice. Verso le 13, in via Rondanina, i Vigili del Fuoco del nucleo del soccorso acquatico hanno evacuato due persone con due cagnolini, che negli ultimi giorni erano rimasti chiusi in casa. Nella mattinata sono stati portati a termine diversi altri interventi di evacuazione di persone rimaste in casa e di ...

Sardine - dopo il successo di Bologna e Modena il movimento cresce : migliaia di adesioni da Milano a Genova - da Firenze alla Puglia : Prima Bologna, poi Modena. Presto Torino, Milano, Genova, Firenze, Puglia e altre città, tra cui Benevento, Reggio Emilia e Sorrento. Il movimento delle Sardine (nato per proporre un’alternativa a Salvini e alla sua Lega) cresce e si moltiplica in tutta Italia, da Nord a Sud, con ritmi e numeri per certi versi inaspettati. Il boom di Piazza Maggiore nel capoluogo emiliano e poi il bis a Modena hanno creato emulazione, tanto che le ...

Bologna. Nuove tariffe : sconti per l’85% delle famiglie con figli iscritti ai nidi comunali : La Giunta comunale di Bologna ha approvato nella seduta odierna le Nuove tariffe dei nidi comunali e l’abbattimento delle rette

Infortunio Santander - lesione per l’attaccante del Bologna [DETTAGLI] : Infortunio Santander – Si ferma l’attaccante del Bologna, Federico Santander. Nell’ultimo allenamento della scorsa settimana aveva accusato un risentimento muscolare ed è stato sottoposto ad esami, grazie ai quali “è stata evidenziata una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di circa 3 settimane“. Lo si legge in una nota del club allenato da Sinisa Mihajlovic. Scarica ...

Rinviati i concerti di Fabrizio Moro a Bologna e Brescia : date di recupero e biglietti : Sono rimandati i concerti di Fabrizio Moro a Bologna e Brescia. Il cantautore romano è stato colpito dall'influenza, costringendolo ad annullare gli spettacoli che avrebbe dovuto tenere lunedì 18 novembre all'Europauditorium di Bologna e il 16 novembre al Teatro Dis_Play di Brescia. Il rimborso dei biglietti è già stato disposto e potrà essere richiesto presso i punti vendita abilitati fino al 21 novembre. Le date dei concerti rinviate ...

Bologna-Parma : Hernani - Bani e Danilo tra gli assenti sicuri del derby : Bologna-Parma rischia di essere la partita degli indisponibili. D’Aversa e Mihajlovic avranno un gran bel da fare in settimana per colmare le lacune lasciate da squalifiche e infortuni, in totale saranno otto gli assenti, quattro per parte. Senza contare che anche un paio di titolarissimi rischiano di non esserci. Insomma l’avvicinamento al derby emiliano di domenica 24 novembre alle 12,30 è sempre più complicato ed è un peccato perché la gara ...

Bologna - il flash mob delle ‘sardine’ risveglia il popolo di sinistra. Ora però tocca ai partiti : “Li abbiamo disintegrati con mezzi che non conoscono: la gratuità, l’arte, il sorriso, le relazioni umane”. È in questa frase pronunciata alla fine del breve discorso di Mattia Santori che ha concluso il flashmob dei 10-15mila bolognesi (le valutazioni sono queste tra un minimo e un massimo) che si condensa il significato del flash mob che ha segnato lo spartiacque della vicenda elettorale che si sta svolgendo in Emilia Romagna e non solo. ...

Risultati Serie A Basket : la Virtus Bologna non sbaglia un colpo - Milano ko contro la Fortitudo : sorrisi per Pistoia e Roma : Il big match della nona giornata del campionato di Serie A di Basket se lo aggiudicano gli emiliani, che non lasciano scampo alla squadra di coach Messina Nove vittorie nelle prime nove giornate di campionato, la Virtus Bologna non conosce ostacoli in questa stagione, stendendo a domicilio anche Trieste. Gli uomini di Aleksandar Djordjevic si impongono 89-85 dopo un overtime, rimanendo dunque a punteggio pieno. Grandissima prestazione di ...

LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 45-31 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : la Effe va al riposo lungo sul +12; grande difesa degli uomini di Martino nei primi due quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non va a segno Nedovic. Si va negli spogliatoi sul +12 Bologna. Infrazione di passi di Robertson. Milano avrà l’ultimo tiro a 4 secondi dal termine del quarto; Messina chiama minuto per disegnare l’attacco. 45-31 Daniele Cinciarini va a segno con la penetrazione acrobatica. 43-31 Completa il gioco da 4 punti e arriva a quota 9. 42-31 ALTRA TRIPLA DI ROBERTSON!!! CON FALLO!! ...

Italia - le città dove si vive meglio sono al Nord : Trento prima - Agrigento ultima. Bologna in testa per il lavoro - Sondrio per l’ambiente : Trento è la migliore per gli affari e il lavoro, l’ambiente, l’istruzione, il tempo libero, il turismo. Agrigento la peggiore, quasi sotto tutti gli aspetti. La classifica è quella della qualità di vita delle città Italiane, che conferma quanto emerso nelle indagini degli anni precedenti: nel Nord Italia si vive meglio che al centro e al Sud, che non compare nei primi 68 posti. Un gap che si conferma praticamente in tutti diversi ambiti presi in ...

Il giovane Pd Italo Pomes e le frasi vergognose su ebrei e donne : Bologna - valanga sugli anti-Salvini : Imbarazzo nella rossa Bologna. In piazza contro Matteo Salvini, in nome dell'anti-razzismo e della lotta contro l'anti-semitismo e poi spunta, beccato dal Giornale, il caso di Italo Pomes, studente universitario fresco di ingresso nella segreteria dei giovani del Pd cittadino. Proprio mentre i suoi

Salvini a Bologna - Pd contro il post del leghista Capitanio : “Ha paragonato i manifestanti agli assassini di Marco Biagi”. Lui : “Querelo” : “Questa è la Bologna di chi ieri (invano) non avrebbe voluto farci manifestare. Dopo il 26 gennaio questa Bologna sparirà del tutto”. Lo scrive in un post su Facebook il deputato leghista Massimiliano Capitanio, commentando quanto avvenuto giovedì sera a Bologna. Mentre Matteo Salvini teneva il suo comizio al PalaDozza per lanciare la campagna elettorale per le regionali di gennaio, un corteo dei centri sociali ha tentato di ...